Την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου ο καιρός θα είναι σε γενικές γραμμές αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Μοναδική εξαίρεση θα αποτελέσει η Κρήτη, όπου αρχικά θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες, κυρίως στα βόρεια τμήματα του νησιού.

Τοπικές βροχές νωρίς το πρωί στην Κρήτη

Κατά τις πρωινές ώρες, οι αυξημένες νεφώσεις στην Κρήτη ενδέχεται να δώσουν ασθενείς τοπικές βροχές, με τα φαινόμενα να περιορίζονται γρήγορα και να εξασθενούν μέσα στην ημέρα.

Ήπιες καιρικές συνθήκες στην υπόλοιπη χώρα

Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν καλές καιρικές συνθήκες, με αρκετή ηλιοφάνεια και αραιές νεφώσεις, που κατά τόπους και κατά διαστήματα θα είναι πυκνότερες, κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Παράλληλα, τις πρωινές και βραδινές ώρες, η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, ενώ ευνοείται και ο σχηματισμός ομιχλών.

Ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα επικρατήσουν βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στο κεντρικό και το νοτιοανατολικό Αιγαίο οι άνεμοι θα ενισχυθούν τοπικά έως τα 6 μποφόρ, χωρίς όμως να προκαλέσουν προβλήματα.

Θερμοκρασία σε σταθερά επίπεδα

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά θα φτάσει τους 13 με 15 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς, ενώ τοπικά στη νότια νησιωτική χώρα θα αγγίξει τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική προβλέπεται γενικά ηλιοφάνεια, με λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 16 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 2 με 4 μποφόρ, με πρόσκαιρη ενίσχυση έως 5 μποφόρ στα ανατολικά.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι κυρίως ηλιόλουστος, με αραιές νεφώσεις που κατά τόπους και κατά διαστήματα θα γίνονται πυκνότερες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 13 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει κάποια σημαντική μεταβολή και θα κυμαίνεται σε φυσιολογικά επίπεδα, ή λίγο πιο υψηλά, με μικρές διαφοροποιήσεις κατά τόπους, ενώ στο Αιγαίο θα επικρατούν βοριάδες που θα φτάνουν τοπικά τα 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, ενισχύοντας την ψύχρα στα ανατολικά.

Η χώρα βρίσκεται αυτή τη βδομάδα σε μια περίοδο καιρικής ηρεμίας, με πιο ήπιες και ξηρές συνθήκες. Μέχρι και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας ο καιρός θα είναι γενικά καλός, με αρκετή ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις και πολύ τοπικά έως καθόλου φαινόμενα.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει σημαντική μεταβολή και θα κυμαίνεται σε φυσιολογικά επίπεδα, ή λίγο πιο υψηλά, με μικρές τοπικές διαφοροποιήσεις. Παράλληλα, στο Αιγαίο θα επικρατούν βόρειοι άνεμοι, που θα φτάνουν τοπικά τα 5 με 6 και πρόσκαιρα 7 μποφόρ, ενισχύοντας την αίσθηση ψύχρας κυρίως στα ανατολικά τμήματα.