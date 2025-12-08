Την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, με λίγες νεφώσεις που κατά τόπους και κατά διαστήματα θα είναι αυξημένες, κυρίως στα ανατολικά και τα νότια τμήματα της χώρας, ιδίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο.

Τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια

Τοπικές βροχές αναμένονται στην Κρήτη, όπου μέχρι νωρίς το πρωί θα είναι εντονότερες στα βόρεια τμήματα. Μέχρι το μεσημέρι- απόγευμα, τοπικά φαινόμενα θα εκδηλωθούν και σε Κυκλάδες, Σποράδες, Μαγνησία, Εύβοια και ανατολική Στερεά, και πρόσκαιρα το πρωί και στα θαλάσσια και παραθαλάσσια της Χαλκιδικής.

Περιορισμένη ορατότητα και ομίχλες

Τις πρωινές και βραδινές ώρες, η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη ιδιαίτερα στα δυτικά και κεντρικά ηπειρωτικά, όπου θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.

Ισχυροί Άνεμοι στο Αιγαίο

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο ασθενείς έως μέτριοι στα 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα είναι πιο ενισχυμένοι στα 4 με 6 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά τα 7 με 8 μποφόρ.

Χωρίς ιδιαίτερη αλλαγή η θερμοκρασία

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει σημαντική μεταβολή, φτάνοντας στα βόρεια ηπειρωτικά τους 11 με 13 και τοπικά 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 βαθμούς και στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά τοπικά θα αγγίξει και τους 18 βαθμούς, ενώ στη νότια νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική προβλέπεται μερική ηλιοφάνεια, με νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες. Μέχρι το μεσημέρι θα εκδηλωθούν λίγες ασθενείς τοπικές βροχές, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, με ενίσχυση στα ανατολικά έως 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 13 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι αρχικά θα είναι βόρειοι-βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση σε μεταβλητούς ασθενείς.

Η τάση της υπόλοιπης εβδομάδας

Ο καιρός βελτιώνεται σταδιακά και η χώρα μπαίνει αυτή τη βδομάδα σε μια περίοδο ηρεμίας, με πιο ήπιες και ξηρές συνθήκες. Οι βροχές θα είναι πλέον περιορισμένες, μικρής έντασης και πολύ τοπικές, με αυξημένα διαστήματα ηλιοφάνειας και θερμοκρασίες γενικά σε φυσιολογικά επίπεδα, με μικρά σκαμπανεβάσματα κατά τόπους μέσα στην εβδομάδα. Στο Αιγαίο γενικά θα επικρατούν βοριάδες 5–7 μποφόρ, που θα ενισχύουν την ψύχρα στα ανατολικά. Μέχρι και το τέλος της εβδομάδας ο καιρός θα είναι γενικά καλός, με αρκετή ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις και τοπικά φαινόμενα κυρίως στο Αιγαίο.