Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), για σήμερα Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025 προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο. Τοπικές βροχές αναμένονται στην Κρήτη, καθώς και μέχρι το απόγευμα στη Μαγνησία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και τις Κυκλάδες. Πιθανότητα για βροχές υπάρχει και στη Χαλκιδική τις πρωινές ώρες, ενώ στην Κρήτη δεν αποκλείονται τοπικές καταιγίδες νωρίς το πρωί.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τοπικά στα δυτικά και κεντρικά ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 4 μποφόρ στο Ιόνιο και 5 έως 7, τοπικά 8 μποφόρ, στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας έως τους 15 βαθμούς στα βόρεια, 16-17 στα ανατολικά και κεντρικά, 18-19 στα δυτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, ενώ στη νότια Κρήτη και τα νότια Δωδεκάνησα θα αγγίξει τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Αττική: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και βόρεια. Οι άνεμοι βόρειοι-βορειοανατολικοί 4-5, στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί. Άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί 3-4 μποφόρ, που από το μεσημέρι θα στραφούν σε μεταβλητούς. Θερμοκρασία από 8 έως 15 βαθμούς.

Μακεδονία – Θράκη: Αίθριος καιρός στη δυτική Μακεδονία, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται παροδικές νεφώσεις που θα αραιώσουν από το μεσημέρι. Πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές στη Χαλκιδική έως το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3-5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 15 βαθμούς, χαμηλότερη κατά 3-4 βαθμούς στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι-βορειοανατολικοί 3-4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 8 έως 18 βαθμούς, χαμηλότερη κατά 3-4 στο εσωτερικό της Ηπείρου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες στη Μαγνησία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές έως το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι-βορειοανατολικοί 3-5, τοπικά 6 μποφόρ, και θερμοκρασία από 5 έως 17 βαθμούς.

Κυκλάδες – Κρήτη: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες στις Κυκλάδες με πιθανότητα για λίγες βροχές έως το μεσημέρι. Στην Κρήτη αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 6-7, πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ. Θερμοκρασία από 12 έως 18, στη νότια Κρήτη έως 20 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι βόρειοι 5-7 μποφόρ και θερμοκρασία από 12 έως 19, τοπικά στα νότια έως 20 βαθμούς.

Επόμενες ημέρες

Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα με τοπικές βροχές το πρωί. Στην υπόλοιπη χώρα αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις που θα πυκνώσουν στα ανατολικά και βόρεια. Η ορατότητα τοπικά περιορισμένη. Άνεμοι μεταβλητοί 3-4 μποφόρ, στο Αιγαίο βόρειοι 3-6 μποφόρ. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου: Γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις στα ανατολικά και νότια. Πιθανότητα για τοπικές βροχές στην Κρήτη. Ορατότητα περιορισμένη στα δυτικά και το Ιόνιο το πρωί και το βράδυ. Άνεμοι βόρειοι 3-6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα.

Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου: Αίθριος καιρός με νεφώσεις κατά διαστήματα στα νότια. Ορατότητα περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες. Άνεμοι βόρειοι 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα νότια.

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου: Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα, κυρίως στα ηπειρωτικά, με πιθανές ομίχλες νωρίς το πρωί και τη νύχτα. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3-4 μποφόρ στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, βόρειοι 4-6 μποφόρ στο Αιγαίο. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.