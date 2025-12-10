Την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα θα είναι γενικά αίθριος, με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί στις περισσότερες περιοχές. Παροδικές αραιές νεφώσεις θα εμφανιστούν τοπικά στα ανατολικά, έως τις πρώτες απογευματινές ώρες, χωρίς να δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα.

Τοπικές νεφώσεις και ασθενείς βροχές στην Κρήτη

Στη βόρεια Κρήτη αναμένονται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν ασθενείς τοπικές βροχές, κυρίως πρόσκαιρου χαρακτήρα.

Περιορισμένη ορατότητα και ομίχλες

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά κατά τις πρωινές και βραδινές ώρες, ενώ σε αρκετές περιοχές θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Άνεμοι: Βόρειοι στο Αιγαίο, ασθενείς στο Ιόνιο

Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί και ασθενείς, εντάσεως 2 με 3 μποφόρ, ενώ πρόσκαιρα τοπικά θα φτάνουν τα 4 μποφόρ.

Στο Αιγαίο θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι 3 με 5 μποφόρ, ενώ στο κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο η έντασή τους θα φτάσει τοπικά έως και τα 6 μποφόρ.

Τοπικά μικρή άνοδος της θερμοκρασίας

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές, φτάνοντας στα βόρεια και κεντρικά τους 14 με 16 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες περιοχές ο υδράργυρος θα φτάσει τους 17 με 18 βαθμούς, ενώ τοπικά στη νότια νησιωτική χώρα θα αγγίξει τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική αναμένεται γενικά ηλιοφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 17 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά θα φτάσει τους 18 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 2 με 4 μποφόρ, με πρόσκαιρη ενίσχυση στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 14 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά θα φτάσει τους 15 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, εντάσεως 2 με 3 μποφόρ, και τοπικά έως 4 μποφόρ.

Πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες

Η χώρα βρίσκεται αυτή τη βδομάδα σε μια περίοδο καιρικής ηρεμίας, με πιο ήπιες και ξηρές συνθήκες. Μέχρι και το τέλος της εβδομάδας ο καιρός θα είναι γενικά καλός, με αρκετή ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις και πολύ τοπικά έως καθόλου φαινόμενα. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει σημαντική μεταβολή και θα κυμαίνεται σε λίγο πιο υψηλά από τα φυσιολογικά επίπεδα, με μικρές τοπικές διαφοροποιήσεις. Παράλληλα, στο Αιγαίο θα επικρατούν βόρειοι άνεμοι, που θα φτάνουν τοπικά τα 5 με 6 και πρόσκαιρα 7 μποφόρ, ενισχύοντας την αίσθηση ψύχρας κυρίως στα ανατολικά τμήματα.

Και την επόμενη εβδομάδα ο καιρός δεν θα αλλάξει σημαντικά και φαίνεται ότι θα παραμείνει σε γενικές γραμμές αίθριος στις περισσότερες περιοχές, με λίγα και γενικά τοπικά περιορισμένα φαινόμενα.

Από τα μέσα του μήνα, φαίνεται όμως ότι η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, επανερχόμενη σε κανονικές τιμές για την εποχή.