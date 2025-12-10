Το Nissan Technical Centre Europe (NTCE) και η αμερικανική εταιρεία λογισμικού οχημάτων, Sonatus, ανακοίνωσαν τη νέα συνεργασία τους με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας ανάπτυξης οχημάτων. Μέσω της ενσωμάτωσης προηγμένων τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, η συνεργασία στοχεύει στη δημιουργία ταχύτερων, πιο «έξυπνων» και αποδοτικών διαδικασιών ανάπτυξης για τη μελλοντική γκάμα μοντέλων της Nissan.

Με τη χρήση ενός εξειδικευμένου εργαλείου συλλογής δεδομένων, οι μηχανικοί του NTCE στο Cranfield του Ηνωμένου Βασιλείου, θα αξιοποιούν τα Sonatus Collector AI και Sonatus AI Technician, για την ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, αλλά και ιστορικών πληροφοριών. Συλλέγοντας στοιχεία από αισθητήρες, ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου και εργαλεία διάγνωσης, το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης θα εντοπίζει αυτόματα ανωμαλίες, πιθανές αστοχίες και λειτουργικές αποκλίσεις. Με αυτόν τον τρόπο, οι μηχανικοί θα λαμβάνουν άμεσα αξιοποιήσιμες τεχνικές πληροφορίες και έγκαιρες ειδοποιήσεις, επιταχύνοντας σημαντικά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Παρότι το εργαλείο βρίσκεται ακόμη σε φάση ανάπτυξης, οι πρώτες δοκιμές στο NTCE δείχνουν ότι βελτιώνει σημαντικά την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα της διάγνωσης προβλημάτων, μειώνοντας την ανάγκη για φυσικά οχήματα δοκιμών και περιορίζοντας τον χρόνο αξιολόγησης από δύο εβδομάδες σε μόλις δύο ημέρες. Το επίτευγμα αυτό υποστηρίζει το παγκόσμιο σχέδιο ανάκαμψης της Nissan, RE:Nissan, το οποίο δίνει έμφαση στην καινοτομία, αξιοποιώντας ψηφιακές προσομοιώσεις, προηγμένες δοκιμές και «έξυπνα» δεδομένα για τη μείωση του συνολικού χρόνου ανάπτυξης των νέων μοντέλων.

Τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης θα αποτελέσουν βασικό πυλώνα του προγράμματος δοκιμών της Nissan. Σε συνεργασία με τη Sonatus και άλλους τεχνολογικούς συνεργάτες, τα «έξυπνα» προγράμματα δοκιμών θα ενσωματωθούν στην ανάπτυξη των μελλοντικών μοντέλων, όπως το ολοκαίνουργιο Nissan LEAF και το JUKE.