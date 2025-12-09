«Όλες οι εκκρεμότητες στο Αιγαίο πρέπει να εξεταστούν συνολικά», υποστήριξε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν μιλώντας κατά τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού, στην τουρκική Βουλή.

Υποστήριξε ότι στο Αιγαίο πρέπει να επιδιωχθεί λύση «μέσα από ουσιαστικό και εποικοδομητικό διάλογο, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας». Σύμφωνα με τον Φιντάν, στόχος της Άγκυρας παραμένει η μετατροπή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου «σε περιοχή σταθερότητας και ευημερίας», κάτι που – όπως είπε – αποτελεί «ξεκάθαρη βούληση του Προέδρου» της Τουρκίας.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ επανέλαβε επίσης ότι η χώρα του διατηρεί την πρόθεση για θετική ατζέντα με την Ελλάδα, ενώ έκανε μνεία και στη Δυτική Θράκη, σημειώνοντας ότι οι «πρωτοβουλίες για την προστασία των δικαιωμάτων της “τουρκικής” μειονότητας» θα συνεχιστούν «όποτε χρειάζεται».

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο Κυπριακό, όπου ο Φιντάν υπογράμμισε πως για την Άγκυρα προτεραιότητα αποτελεί η ενίσχυση της διεθνούς θέσης της «Τδβκ», καθώς και η άρση –όπως υποστηρίζει– του «ανθρωπιστικά απαράδεκτου εμπάργκο» εις βάρος των Τουρκοκυπρίων.

Για την Ανατολική Μεσόγειο, επανέλαβε ότι η Τουρκία «υπερασπίζεται την αρχή της δίκαιης μοιρασιάς» και θα συνεχίσει «με αποφασιστικότητα» τα βήματα που θεωρεί αναγκαία για την προστασία των δικαιωμάτων και συμφερόντων της στην περιοχή.