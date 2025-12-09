«Κάναμε μία βλακεία, ναι το ξέρουμε».

Δεν διστάζει να ανεβάσει και βίντεο όπου με προκλητικό τρόπο αναφέρεται στην πράξη του και τα βάζει με τους δημοσιογράφους, γιατί όπως υποστηρίζει οι μαχαιριές στον ανήλικο δεν ήταν 7 αλλά 3.

«Το παιδί δεν του δώσαμε ούτε 10 ούτε 8 ούτε 6 ούτε 7 μαχαιριές που λέτε εσείς. Άμα τις είχε φάει, έστω και δύο στην κοιλιά, το παιδί δεν θα ζούσε».

Η κόντρα που κατέληξε σε άγρια επίθεση

Όλα άρχισαν από μια διαφωνία στο TikTok μεταξύ του 14χρονου θύματος και του 17χρονου. Τα δύο αγόρια διαφώνησαν για κάτι ασήμαντο κι αυτό ήταν η αφορμή για την αιματηρή ενέδρα που στήθηκε στον 14χρονο, ο οποίος κατέληξε στο νοσοκομείο με μαχαιριές.

«Έχει κατηγορηθεί για ληστεία, για τον νόμο περί όπλων, για εγκληματική οργάνωση με άλλους ανηλίκους, για φθορές και για κλοπή τροχοφόρου. Είχε κατηγορηθεί και προ μερικών μηνών για τέτοιου είδους επιθέσεις με ανηλίκους στην περιοχή στο Μαρούσι. Απασχολούσε συνέχεια την ΕΛ.ΑΣ», λέει για τον 17χρονο δράστη ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος.

﻿</p><p>

Όλα ήταν καλά στημένα για να μην καταλάβει τίποτα το 14χρονο αγόρι. Οι δράστες, θέλοντας να καλύψουν τα ίχνη τους, έριξαν σαν δόλωμα στο θύμα μία 20χρονη η οποία του ζήτησε να βγουν ραντεβού, ένα ραντεβού που θα μετατρεπόταν σε εφιάλτη για τον ανήλικο.

Το θύμα μιλώντας αποκλειστικά στο Live News εξηγεί τα όσα συνέβησαν.

«Έχουμε τσακωθεί και απλά με μαχαιρώσανε. Μου την είχαν στημένη».

Ο 14χρονος δεχόταν το ένα χτύπημα μετά το άλλο, με τους δράστες να βγάζουν όλο τους το μένος πάνω του.

Τα μηνύματα με την 20χρονη

– 20χρονη: Θα βγούμε καμία βόλτα Παρασκευή που βγαίνω από νοσοκομείο; Αλλά οι δυο μας, μην φέρεις κάποιο άλλο άτομο.

– 14χρονος: …

– 20χρονη: Αύριο 12:00 να είσαι Νέα Ιωνία σταθμό να έρθω με ταξί, γιατί δεν μπορώ πολύ να περπατάω και θα πάμε να φάμε, πήρα 100 ευρώ.

– 14χρονος: Οκ.

– 20χρονη: Θα φάμε τελικά έξω ή σπίτι; Να ξέρω… Άμα είναι να παραγγείλουμε σπίτι μου.

– 14χρονος: Έξω.

– 20χρονη: Τι ώρα θα ξυπνήσεις όμως ρε για να ξέρω κι επίσης όπως σου είπα δεν λες σε κανέναν τίποτα και ειδικά στον (…)

– 14χρονος: Ρε αφού θα πάρεις ταξί έλα Χαλάνδρι, δεν μπορώ Νέα Ιωνία.

– 20χρονη: Έλα, κάνε μου τη χάρη, εγώ που θα σου πάρω και φαγητό, ξεκίνα εσύ να ξεκινήσω κι εγώ.

– 14χρονος: Δεν μπορώ, με τι να έρθω;

– 20χρονη: Ακούς; Ξεκινάω.

– 14χρονος: Έλα ρε…

– 20χρονη: Παραγγέλνω ταξί.

– 14χρονος: Οκ…

﻿</p><p>

Κόμπαζαν στο TikTok με το μαχαίρι

Ο πατέρας του θύματος σημειώνει:

«Τα δύο χτυπήματα στην κοιλιά τον πονάνε πολύ».

Το θράσος των δύο δραστών, ηλικίας 17 και 19 ετών, ξεπερνά κάθε όριο. Λίγες ώρες μετά την άγρια επίθεση δεν δίστασαν να ανεβάσουν φωτογραφία στο Instagram κομπάζοντας για το κατόρθωμά τους.

Ωστόσο, όπως λέει ο 17χρονος για την αρχή της συμπλοκής:

«Δεν θέλαμε να γίνει όλο αυτό, εάν δεν βλέπαμε μαχαίρι ή αν δεν απειλούμασταν. Δεν θα γινόταν όλο αυτό άμα εμείς βλέπαμε ότι θα το λύναμε με λόγια. Έχει βάλει φωτογραφίες της οικογένειάς μας στο TikTok, σε live, μας έχει ρεζιλέψει, μας έχει απειλήσει ότι θα μας έρθει σπίτι. Πήγα με μία πρόθεση να του μιλήσω από κοντά, όχι να του κάνω κάτι άσχημο, αλλά μόλις με είδε έβγαλε κατσαβίδι. Μόλις του είπα ‘άστο κάτω’ του λέω, και ‘έλα να μιλήσουμε’, αυτός με πλησίασε για να φανεί μάγκας στις κοπέλες.

»Ήθελε και καλά να με μαχαιρώσει εμένα, μπήκε μετά ο φίλος μου το έπιασε, του έπιασε την λεπίδα και του έκοψε λίγο το δέρμα στο δάχτυλο. Αναγκάστηκα να τον ‘τσιμπήσουμε’ λίγο στο πόδι, αυτά που λέει ότι… που λένε έξι, εφτά μαχαιριές, τι είναι αυτά, αυτά δεν έχουν γίνει ποτέ. Εμείς αυτό το κάναμε για να κάτσει κάτω, γιατί δεν θα καθόμουνα εγώ να φάω εγώ την μαχαιριά, εγώ πήγα με πρόθεση να μιλήσω», καταλήγει.