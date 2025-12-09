Η μητέρα του 14χρονου που δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές τη Δευτέρα 8/12 στον Χολαργό ξέσπασε μιλώντας για το σοκαριστικό περιστατικό βίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο ανήλικος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Το ραντεβού «παγίδα» φέρεται να στήθηκε με «δόλωμα» μια 20χρονη κοπέλα. Μόλις ο 14χρονος έφτασε στο σημείο, οι δύο δράστες φέρονται να έβγαλαν μαχαίρια και να τον τραυμάτισαν. Ο ανήλικος, αιμόφυρτος, έτρεξε να ζητήσει βοήθεια σε κοντινή καφετέρια. Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου και ανέφερε ότι «του την είχαν στημένη».

Η μητέρα του, μιλώντας το πρωί της Τρίτης 9/12 σε εκπομπή του Star, δήλωσε: «Το παιδί μου δεν είναι καλά, γιατί έχει συμβεί όλο αυτό… Αλλά θα γίνει καλά». Πρόσθεσε ότι βρίσκεται ακόμη στο νοσοκομείο, χωρίς να γνωρίζει πότε θα πάρει εξιτήριο, και εξήγησε πως το παιδί ζει με τον πατέρα του, ο οποίος έχει την επιμέλεια μετά τον πρόσφατο χωρισμό τους. «Το περιστατικό το έμαθα από γειτόνισσες. Είναι σοκαρισμένος, όπως είναι φυσικό».

Λίγο νωρίτερα, ένας από τους φερόμενους δράστες δημοσίευσε βίντεο στα social media, στο οποίο προχώρησε σε μια κυνική ομολογία: «Όσα λένε τα μέσα για το περιστατικό στον Χολαργό με εμένα, τις δύο κοπέλες και έναν φίλο μου – να βγουν να πουν την αλήθεια. Το συμβάν έγινε όπως το περιέγραψε το παιδί. Δεν του δώσαμε ούτε δέκα ούτε οκτώ ούτε έξι μαχαιριές. Αν είχε φάει έστω δύο στην κοιλιά, δεν θα ζούσε».

Συνεχίζοντας, ανέφερε: «Κάναμε μια βλακεία, το ξέρουμε. Του τη στήσαμε, όπως είπε και ο ίδιος. Είχαμε λόγο — απειλήθηκε το σπίτι και η οικογένειά μας. Μας την είχαν στημένη πριν από εμάς; Ναι. Έχω συνομιλίες και στοιχεία. Ήμασταν εγώ και ο φίλος μου. Εκείνος τον χτύπησε από πίσω, εγώ από μπροστά. Οι ουλές είναι τρεις, όχι όσες λέτε. Μιλάω κάθε μέρα με το παιδί. Τελειώσαμε με αυτό το θέμα».