Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, σε δήλωσή της από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, επιβεβαίωσε το «εξαιρετικό επίπεδο των διμερών σχέσεων» Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, εκφράζοντας τις ευχαριστίες της προς τον υπουργό Βασίλη Κικίλια για τη φιλοξενία.

Όπως ανέφερε, θεωρεί τιμή την παρουσία και την υπηρεσία της στην Ελλάδα.

Κατά την επίσκεψή της στο υπουργείο το μεσημέρι της Τρίτης, η κ. Γκίλφοϊλ αναγνώρισε την Ελλάδα ως μια «απίστευτη δύναμη» στη ναυτιλία, επισημαίνοντας ότι αποτελεί διαχρονικά ισχυρό εταίρο των ΗΠΑ σε πολλούς τομείς. Υπογράμμισε πως η ναυτιλία ξεχωρίζει για τον ζωτικό της ρόλο στη σταθερότητα και την ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι ο κομβικός ρόλος της χώρας θα συνεχίσει να ενισχύεται τα επόμενα χρόνια.

Αναφορά στο εκτελεστικό διάταγμα Τραμπ

Κεντρικό σημείο της τοποθέτησής της αποτέλεσε η αναφορά στο εκτελεστικό διάταγμα του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τον Απρίλιο, το οποίο στοχεύει στην αποκατάσταση της ναυτικής κυριαρχίας των ΗΠΑ. Όπως εξήγησε, το σχέδιο προβλέπει συνεργασία με συμμάχους για την ενίσχυση της αμερικανικής ναυπηγικής βιομηχανίας, ενώ τόνισε ότι η Ελλάδα και οι ελληνικές εταιρείες «ανταποκρίθηκαν σε αυτό το κάλεσμα».

Η κ. Γκίλφοϊλ σημείωσε ότι οι ισχυροί σύμμαχοι αξίζουν και θα λάβουν ισχυρές συνεργασίες, θεμελιωμένες στον σεβασμό, την αμοιβαιότητα και τα αποτελέσματα. Ευχαρίστησε την ελληνική ηγεσία για τη συμβολή της στην ενίσχυση των σχέσεων των δύο «σπουδαίων εθνών» και έκλεισε με ευχές προς την Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι δηλώσεις Κικίλια για τη διμερή συνεργασία

Από την πλευρά του, ο υπουργός Βασίλης Κικίλιας τόνισε ότι προτεραιότητα αποτελεί το όφελος των πολιτών και των δύο χωρών. Εστίασε σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, όπως οι λιμενικές υποδομές, οι αμερικανικές επενδύσεις στην Ελλάδα, οι διμερείς ναυτιλιακές συμφωνίες και τα ζητήματα ασφαλείας.

Ο κ. Κικίλιας χαρακτήρισε την επίσκεψη της κ. Γκίλφοϊλ ως κίνηση υψηλού συμβολισμού, που αναδεικνύει την ισχυρή βούληση για «επανεκκίνηση» και περαιτέρω ενδυνάμωση της συνεργασίας Ελλάδας και ΗΠΑ στον τομέα της ναυτιλίας.

Η επίσκεψη στο «Hellas Liberty»

Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης στο πλοίο «Hellas Liberty» στο λιμάνι του Πειραιά, ο υπουργός υπενθύμισε ότι πρόκειται για ένα από τα τρία εναπομείναντα πλοία αυτού του τύπου παγκοσμίως. Αναφέρθηκε στην ιστορική του σημασία, σημειώνοντας ότι ναυπηγήθηκε το 1943, σε μια περίοδο που η αμερικανική βιομηχανία παρήγαγε ένα πλοίο κάθε δύο ημέρες, και συμμετείχε ενεργά στην απόβαση της Νορμανδίας και στον αγώνα κατά του ναζισμού.