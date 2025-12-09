Εντυπωσιασμένη από την ιστορική αξία του πλοίου Hellas Liberty εμφανίστηκε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία παρακολούθησε με ενδιαφέρον την ξενάγηση στους χώρους του πλωτού μουσείου.

Η Αμερικανίδα πρέσβης συνοδευόταν από τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ενημερώθηκε για την ιστορία του πλοίου, παρακολούθησε σχετική παρουσίαση και υπέγραψε το βιβλίο επισκεπτών, εκφράζοντας τον θαυμασμό της για τη διατήρηση του ιστορικού σκάφους.

Το Hellas Liberty, αρχικά γνωστό ως «SS Arthur M. Huddell», είναι ένα πλοίο τύπου Liberty που ναυπηγήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Παραδόθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 1943 και έφερε το όνομα του Αμερικανού συνδικαλιστή Άρθουρ Μ. Χάντελ.

Μεταφορικό καλωδίων

Από το 1956 λειτούργησε ως μεταφορικό καλωδίων για την εταιρεία AT&T, ενώ το 2009 δωρίστηκε στην Ελλάδα. Ένα χρόνο αργότερα μετατράπηκε σε πλωτό μουσείο, αποτελώντας πλέον ένα ζωντανό μνημείο της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας.

Σήμερα, πλήρως ανακαινισμένο, το Hellas Liberty βρίσκεται ελλιμενισμένο στο λιμάνι του Πειραιά, προσελκύοντας πλήθος επισκεπτών και τιμώντας τη συμβολή των Liberty Ships στην ιστορία της ναυτιλίας.

Νωρίτερα την Τρίτη, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είχε επισκεφθεί το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, όπου συζήτησε με τον Βασίλη Κικίλια ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν τη ναυτική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ.