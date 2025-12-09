Ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, ανακοίνωσε ότι η χώρα του έχει καταλήξει σε συμφωνία με την Ελλάδα και την Ιταλία για την επιστροφή μεταναστών που έφτασαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω αυτών των δύο χωρών.

Μιλώντας στην εφημερίδα Bild, ο Γερμανός υπουργός υπογράμμισε πως η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια νέα φάση στη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος στην Ευρώπη, βάζοντας τέλος σε μια μακρόχρονη αντιπαράθεση σχετικά με την επανεισδοχή προσφύγων από χώρες πρώτης υποδοχής. Όπως ανέφερε ο Βαυαρός Χριστιανοκοινωνιστής πολιτικός, η συμφωνία επιτεύχθηκε στις Βρυξέλλες, κατά τη διάρκεια της συνάντησης των αρμόδιων υπουργών των 27 κρατών-μελών της ΕΕ.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, σε τηλεοπτική του εμφάνιση στη δημόσια τηλεόραση ARD, χαρακτήρισε τη συμφωνία «επιτυχία» της κυβέρνησής του. Τόνισε ότι αποτελεί μέρος της νέας, πιο αυστηρής γραμμής που είχε εξαγγελθεί για τη μεταναστευτική πολιτική από την αρχή της θητείας του. Σύμφωνα με στοιχεία της γερμανικής πλευράς, από το 2020 έως τον περασμένο Απρίλιο, περίπου 100.000 αιτούντες άσυλο έφτασαν στη Γερμανία από την Ελλάδα. Με βάση τη συμφωνία του Δουβλίνου, οι συγκεκριμένοι θα πρέπει να επιστραφούν στη χώρα εισόδου, ωστόσο πολλοί έχουν αποτρέψει την επιστροφή τους μέσω δικαστικών αποφάσεων.

Αυστηρότεροι συνοριακοί έλεγχοι και νέος μηχανισμός αλληλεγγύης

Σε αντάλλαγμα για την εφαρμογή των επιστροφών, ο Ντόμπριντ έκανε λόγο για ενισχυμένη στήριξη των χωρών υποδοχής στην προστασία των συνόρων και για πιο αποτελεσματικές διαδικασίες επαναπροωθήσεων προς τρίτες χώρες. Όπως εξήγησε, η νέα συμφωνία της ΕΕ, που προέκυψε μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις, εντάσσεται στον λεγόμενο «μηχανισμό αλληλεγγύης».

Με βάση αυτόν, η Γερμανία θεωρεί ότι δεν υποχρεούται να δεχθεί πρόσφυγες από άλλα κράτη-μέλη ούτε να συνεισφέρει οικονομικά. Παρ’ όλα αυτά, ο μηχανισμός προβλέπει ότι σε περιόδους έντονης «προσφυγικής πίεσης», η Ελλάδα θα μπορεί να μεταφέρει αιτούντες άσυλο σε άλλες χώρες. Η Γερμανία τότε θα πρέπει είτε να δεχτεί έναν καθορισμένο αριθμό προσφύγων είτε να καταβάλει 20.000 ευρώ για κάθε έναν που απορρίπτει.

Το κατά πόσο η συμφωνία αυτή θα αποδειχθεί λειτουργική μένει να φανεί στην πράξη. Ο Ντόμπριντ σημείωσε ότι ακόμη και σε μια τέτοια περίπτωση, η Γερμανία θα μπορεί να «ισοφαρίσει» τους ήδη παρόντες αιτούντες άσυλο με εκείνους που θα της αναλογούσαν, αποφεύγοντας έτσι νέες δεσμεύσεις τουλάχιστον έως το 2026.

Τα περισσότερα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των επιστροφών μεταναστών, αναμένεται να τεθούν σε ισχύ τον Ιούνιο του 2026. Ο Γερμανός υπουργός ξεκαθάρισε επίσης ότι, παρά τη νέα συμφωνία, η χώρα του θα συνεχίσει τους εκτεταμένους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα, ακόμη και εντός της ζώνης Σένγκεν.

(Με πληροφορίες από DW)