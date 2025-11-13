Την κατάργηση του ειδικού καθεστώτος για τους Ουκρανούς πρόσφυγες στη Γερμανία αποφάσισαν το βράδυ της Τρίτης οι κυβερνητικοί εταίροι (CDU/CSU, SPD), εφαρμόζοντας πρόβλεψη της προγραμματικής τους συμφωνίας, όπως μετέδωσε η εφημερίδα BILD.

Σύμφωνα με την απόφαση του κυβερνητικού συνασπισμού, όσοι Ουκρανοί φθάνουν στη Γερμανία μετά την 1η Απριλίου 2025 θα αλλάζουν νομικό καθεστώς και θα αντιμετωπίζονται πλέον ως αιτούντες άσυλο. Αυτό σημαίνει ότι θα λαμβάνουν μικρότερα επιδόματα σε σχέση με το σημερινό καθεστώς.

Αυτή τη στιγμή ζουν στη Γερμανία περίπου 1,1 εκατομμύρια Ουκρανοί. Οι άγαμοι λαμβάνουν 563 ευρώ μηνιαίως, ενώ το κράτος καλύπτει επιπλέον τα έξοδα ενοικίου και θέρμανσης. Για τους αιτούντες άσυλο, όμως, η νομοθεσία προβλέπει βοήθημα ύψους 196 ευρώ, μαζί με παροχή στέγης και βασικών αναγκών.

Στόχος της αλλαγής είναι να ενθαρρυνθούν περισσότεροι Ουκρανοί να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, καθώς μέχρι σήμερα μόνο ένα μικρό ποσοστό έχει απασχόληση.

Αρχικά, το σχέδιο προέβλεπε την αναδρομική κατάργηση του επιδόματος του πολίτη για όλους τους Ουκρανούς, ωστόσο υπήρξαν έντονες αντιδράσεις από δήμους και κρατίδια. «Η γραφειοκρατική προσπάθεια θα ήταν πολύ μεγάλη, δεν αξίζει τον κόπο. Το σημαντικό είναι ότι το λύσαμε», δήλωσε στην BILD υψηλόβαθμο στέλεχος του κυβερνητικού συνασπισμού, μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του υπουργού Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ (CSU) και της υπουργού Εργασίας Μπέρμπελ Μπας (SPD).