Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες που πήραν απόφαση και για αποκλεισμό του λιμένος Θεσσαλονίκης, με τη στήριξη της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων (ΠΕΜ) την Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου, όπως μεταδίδει το ThessPost.gr.

Σύμφωνα με πληροφορίες του τοπικού μέσου, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει κινητοποίηση με περισσότερα από 100 τρακτέρ, ενώ δεν αποκλείεται να μεταβούν αγρότες και κτηνοτρόφοι από διάφορες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας.

Σημειώνεται ότι εντός και εκτός του αεροδρομίου Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» παρέμειναν όλη τη νύχτα οι αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και το Λασίθι, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους.

Οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο έχουν διακοπεί από τις 11:00 το βράδυ της Τρίτης, ενώ η απόφαση για τα επόμενα βήματά τους θα ληφθεί στη σημερινή πρωινή σύσκεψη της Συντονιστικής Επιτροπής.