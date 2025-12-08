«Είναι σαν να επιστρέψαμε στην εποχή του Covid», δηλώνουν δάσκαλοι και καθηγητές στα σχολεία της Μεγάλης Βρετανίας, καθώς δεκάδες εκπαιδευτικά ιδρύματα αναγκάζονται να κλείσουν λόγω αυξανόμενων κρουσμάτων της νέας γρίπης, που στέλνει εκατοντάδες μαθητές σε αναρρωτική άδεια.

Η κατάσταση επιδεινώνεται καθώς μια «υπεργρίπη» εξαπλώνεται ραγδαία στη χώρα, με τον αριθμό των νοσηλειών στο Λονδίνο να έχει τριπλασιαστεί και πολλούς πολίτες να επιστρέφουν στη χρήση μάσκας. Το νέο στέλεχος ανήκει στον «υποκλάδο Κ» του ιού Η3Ν2 της γρίπης τύπου Α, ο οποίος κυκλοφορεί παράλληλα με στελέχη τύπου Β.

Σύμφωνα με το NHS, ο αριθμός των ασθενών με γρίπη στο Λονδίνο είναι τριπλάσιος σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι, γεγονός που αποδίδεται στα χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού της πρωτεύουσας.

Σχολεία κλείνουν προσωρινά λόγω έξαρσης

Ένα από τα σχολεία που έχουν πληγεί περισσότερο είναι το St Martin’s στο Caerphilly της Νότιας Ουαλίας, το οποίο ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία του μετά την ασθένεια περισσότερων από 250 μαθητών και μελών του προσωπικού.

Ο διευθυντής του σχολείου, Λι Τζάρβις, ενημέρωσε τους γονείς για ένα «σημαντικό ξέσπασμα ασθένειας που μοιάζει με γρίπη». Κατά τη διάρκεια του κλεισίματος πραγματοποιείται εις βάθος καθαρισμός, ενώ τα μαθήματα συνεχίζονται διαδικτυακά. Αναφέρθηκαν 242 απουσίες μαθητών και 12 μελών προσωπικού.

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν έμετο, διάρροια, υψηλό πυρετό, βήχα, πονοκέφαλο και κόπωση, με μέσο χρόνο ανάρρωσης περίπου επτά ημέρες. Το σχολείο αναμένεται να ανοίξει ξανά αύριο, ωστόσο οι γονείς καλούνται να κρατήσουν τα παιδιά στο σπίτι ακόμη και με ήπια συμπτώματα.

Το Δημόσιο Σύστημα Υγείας της Ουαλίας επιβεβαίωσε ότι συνεργάζεται με το St Martin’s, σημειώνοντας πως «το σχολείο έχει κάνει αξιολόγηση κινδύνου και αποφάσισε να κλείσει προσωρινά».

Ανάλογη κατάσταση καταγράφεται και στο Λύκειο Κόνγκλετον στο Τσέσαϊρ, το οποίο παρέμεινε κλειστό για τρεις ημέρες στα τέλη Νοεμβρίου για καθαρισμό, με τη διδασκαλία να συνεχίζεται μέσω της πλατφόρμας εξ αποστάσεως μάθησης του Άρμπορ. Παρόμοια περιστατικά σημειώνονται και σε άλλα σχολεία, όπως στο Σόμερσετ.

Το στέλεχος «υποκλάδος Κ» και οι φόβοι των ειδικών

Το στέλεχος της γρίπης Α(H3N2), γνωστό ως «υποκλάση Κ» ή «υπεργρίπη», κυριαρχεί στα κρούσματα. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η φετινή εποχή γρίπης ξεκίνησε «ασυνήθιστα νωρίς», ενώ αυξάνονται οι εκκλήσεις για χρήση μάσκας.

Οι υγειονομικές αρχές αποδίδουν την αύξηση των περιστατικών κυρίως στα παιδιά ηλικίας 5 έως 14 ετών, με τον H3N2 να ευθύνεται για τη συντριπτική πλειονότητα των κρουσμάτων. Ο αριθμός των νοσηλευόμενων είναι πλέον δέκα φορές υψηλότερος σε σύγκριση με το 2023.

Το NHS εκφράζει ανησυχία για το ενδεχόμενο ενός «άνευ προηγουμένου κύματος» λοιμώξεων. Ο διευθύνων σύμβουλος του οργανισμού, Σερ Τζιμ Μάκι, προειδοποίησε ότι η χώρα μπορεί να βιώσει τη χειρότερη περίοδο γρίπης που έχει καταγραφεί ποτέ, συγκρίνοντας την πίεση στο σύστημα με εκείνη της πανδημίας Covid-19.

Η καθηγήτρια Νίκολα Λιούις, διευθύντρια του Παγκόσμιου Κέντρου Γρίπης στο Ινστιτούτο Φράνσις Κρικ, τόνισε ότι «δεν έχουμε δει έναν τέτοιο ιό εδώ και καιρό» και χαρακτήρισε τον H3 ως «πιο επικίνδυνο ιό» με μεγαλύτερη επίδραση στον πληθυσμό.

Επιστροφή στη χρήση μάσκας

Η Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου υπενθυμίζει ότι οι μάσκες «παραμένουν χρήσιμο εργαλείο για τον περιορισμό της εξάπλωσης των αναπνευστικών ιών». Οι πολίτες που αισθάνονται άρρωστοι καλούνται να τις φορούν, καθώς μειώνουν τη μετάδοση ιογενών σωματιδίων.

Οι αρχές σημειώνουν ότι οι μάσκες παρέχουν επίσης προστασία από άλλους αναπνευστικούς ιούς, όπως η Covid-19 και ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV). Υποχρεωτική χρήση μάσκας έχει ήδη επιβληθεί σε νοσοκομεία στο Λονδίνο, το Λινκολνσάιρ, το Σρόπσαϊρ και το Οξφορντσάιρ, λόγω της αυξανόμενης ανησυχίας για τα κρούσματα.