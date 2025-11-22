Μια ανησυχητική εξέλιξη σημειώθηκε στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, όπου ένας ηλικιωμένος κάτοικος έχασε τη ζωή του από επιπλοκές που συνδέονται με ένα στέλεχος της γρίπης των πτηνών το οποίο δεν είχε ξαναεντοπιστεί ποτέ σε άνθρωπο. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της πολιτείας, ο ασθενής νοσηλευόταν και λάμβανε θεραπεία για λοίμωξη από τον ιό H5N5, μια παραλλαγή της γρίπης των πτηνών που μέχρι πρόσφατα είχε εντοπιστεί μόνο σε ζώα.

Πρόκειται για το πρώτο επιβεβαιωμένο ανθρώπινο περιστατικό στις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και εννέα μήνες και για τον δεύτερο θάνατο στη χώρα από τον ιό μέσα στο τρέχον έτος, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC). Παρόλα αυτά, οι αξιωματούχοι υπογραμμίζουν ότι ο κίνδυνος μετάδοσης στον ευρύτερο πληθυσμό παραμένει χαμηλός, καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο ιός μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Όπως έγινε γνωστό, ο ασθενής είχε μια μικτή οικόσιτη εκτροφή πουλερικών στην αυλή του, και δείγματα από το περιβάλλον της φάρμας επιβεβαίωσαν την παρουσία του ιού. Οι αρχές εκτιμούν ότι η πιθανότερη πηγή μόλυνσης ήταν η επαφή με τα οικόσιτα πτηνά ή με άγρια πτηνά που κινούνται στην περιοχή. Μέχρι στιγμής, όσοι ήρθαν σε επαφή με τον ασθενή είναι υπό παρακολούθηση, χωρίς να έχει εντοπιστεί κανένα άλλο θετικό κρούσμα.

Η γρίπη των πτηνών αποτελεί γνωστό κίνδυνο για τις εκτροφές και την άγρια πανίδα εδώ και δεκαετίες, όμως η έξαρση που καταγράφεται στις Ηνωμένες Πολιτείες από τον Ιανουάριο του 2022 έχει παρουσιάσει μια ανησυχητική διαφοροποίηση: ο ιός φαίνεται να εξαπλώνεται πιο εύκολα και σε θηλαστικά, κάτι που αυξάνει τις πιθανότητες νέων μεταλλάξεων. Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί περίπου 70 ανθρώπινα περιστατικά λοίμωξης, κυρίως σε εργαζόμενους που έρχονται σε επαφή με ζώα – εργάτες σε μονάδες γαλακτοπαραγωγής και πτηνοτροφείων ή άτομα με ανάλογη επαγγελματική έκθεση.

Οι περισσότερες περιπτώσεις ήταν ήπιες, με συμπτώματα όπως ερυθρότητα στα μάτια και πυρετό, ωστόσο υπήρξαν και μερικές σοβαρές λοιμώξεις. Οι υγειονομικές αρχές επισημαίνουν ότι ο κίνδυνος παραμένει περιορισμένος για το ευρύ κοινό, και συνιστούν σε όσους εργάζονται με ζώα να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας και να αποφεύγουν την επαφή με νεκρά ή εμφανώς άρρωστα πουλιά.

Παράλληλα, οι ειδικοί υπενθυμίζουν τη σημασία του εμβολιασμού κατά της εποχικής γρίπης, καθώς, αν και δεν προστατεύει άμεσα από τη γρίπη των πτηνών, μειώνει την πιθανότητα ταυτόχρονης μόλυνσης με δύο διαφορετικούς ιούς—a κατάσταση που θα μπορούσε να αυξήσει τις πιθανότητες δημιουργίας ενός νέου, πιο μεταδοτικού στελέχους.

Η περίπτωση του H5N5 υπενθυμίζει πόσο εύκολα τα παθογόνα μπορούν να διασπάσουν τα φυσικά όρια μεταξύ των ειδών. Οι επιστήμονες παρακολουθούν στενά όλες τις εξελίξεις, αναζητώντας σημάδια πιθανής προσαρμογής του ιού στον ανθρώπινο οργανισμό. Για την ώρα, το μήνυμα των ειδικών παραμένει σαφές: εγρήγορση, προσοχή και υπευθυνότητα απέναντι σε κάθε μορφή επιδημιολογικής απειλής, πριν οι εξαιρέσεις γίνουν κανόνας.