Να μετριάσει τις αλγεινές εντυπώσεις από τα επεισόδια στα Χανιά, όπου αγρότες συνεπλάκησαν με αστυνομικούς και κατέστρεψαν αυτοκίνητα της Αστυνομίας, επιχείρησε ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Χανίων, Γιάννης Βερυκάκης.

Ζήτησε συγγνώμη για τα περιστατικά βίας, όπου σημειώθηκαν βανδαλισμοί σε οχήματα της Αστυνομίας και επιθέσεις με πέτρες κατά αστυνομικών δυνάμεων.

«Εγώ από την πλευρά μου για όσα συνέβησαν σήμερα θέλω να ζητήσω μια μεγάλη συγγνώμη από τους αστυνομικούς που τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. Δεν αποδοκιμάζω όσα έγιναν. Ο αγροτικός κόσμος αυτή τη στιγμή είναι οικονομικά πολύ δύσκολα λόγω της πληρωμής που δεν έγινε στις 30 Νοεμβρίου», δήλωσε στο Action24.

Ο κ. Βερυκάκης πρόσθεσε: «Αυτό που είδατε ήταν η αγανάκτηση του Κρητικού κτηνοτρόφου. Πρέπει, λοιπόν, να τους καταλάβουμε και να τους κατανοήσουμε, κακώς έγιναν αυτά τα πράγματα. Εμείς ζητήσαμε να πάμε να κάνουμε τον αποκλεισμό στο αεροδρόμιο, αλλά όπως φαίνεται είχε δοθεί εντολή να μην πάμε στο αεροδρόμιο. Κι όπως καταλαβαίνετε, οι κτηνοτρόφοι δεν μπορούσαν να κρατηθούν και συνέβησαν όσα συνέβησαν. Εγώ θέλω να ζητήσω άλλη μια φορά συγγνώμη για τα παιδιά που έχουν τραυματιστεί, από εκεί και πέρα δεν έχω να πω κάτι άλλο για το θέμα».

Παράλληλα, ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Χανίων ανέφερε ότι κατά τη συνάντηση των αγροτών με τους αρμόδιους φορείς, αναμένεται να υπάρξει δέσμευση ώστε να προχωρήσουν οι πληρωμές με τη μέθοδο της τεχνικής λύσης, όπως είχε γίνει και πέρυσι.

Όπως σημείωσε, οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης δεν συντονίζονται με το πανελλαδικό συντονιστικό των μπλόκων, καθώς αντιμετωπίζουν διαφορετικά προβλήματα από τους αγρότες της υπόλοιπης Ελλάδας, παρότι χαρακτήρισε τα αιτήματά τους δίκαια.