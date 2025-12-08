Αγροτικές κινητοποιήσεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη σε όλη τη χώρα, με τους παραγωγούς να κλιμακώνουν τις δράσεις τους. Στην Κρήτη, αγρότες εισήλθαν στην πίστα του αεροδρομίου «Νίκος Καζαντζάκης», προκαλώντας προσωρινή διακοπή λειτουργίας, ενώ ανάλογες ενέργειες σημειώθηκαν και στο αεροδρόμιο «Ι. Δασκαλογιάννης» στα Χανιά. Παράλληλα, συνεχίζονται οι πολύωροι αποκλεισμοί στα τελωνεία των Ευζώνων, του Προμαχώνα, της Νίκης και της Εξοχής.

Ανοιχτό το αεροδρόμιο στο Ηράκλειο μέχρι τις 23:00

Οι αγρότες πραγματοποίησαν συνέλευση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, ενημερώνοντας τους πολίτες ότι η λειτουργία του θα συνεχιστεί έως τις 23:00. Ωστόσο, σχεδιάζουν νέο αποκλεισμό το πρωί της Τρίτης.

Βαριές κατηγορίες για τα επεισόδια στην Κρήτη

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., σχηματίζεται δικογραφία για σοβαρά αδικήματα, όπως απόπειρες ανθρωποκτονίας κατά συρροή και κατά συναυτουργία, οπλοφορία και οπλοχρησία, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, φθορές, διατάραξη κοινής ειρήνης και παρακώλυση συγκοινωνιών.

Από τα επεισόδια στα Χανιά τραυματίστηκαν οκτώ αστυνομικοί. Ο επικεφαλής της διμοιρίας των ΤΑΕ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στην κάτω γνάθο, έχοντας τραύματα και στο κεφάλι από πέτρες. Τραυματίστηκε επίσης στα χέρια ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων, Κανέλλος Νικολάου.

Νωρίτερα, σημειώθηκε ένταση ανάμεσα σε αγρότες και αστυνομικούς στο Ηράκλειο, με χρήση χημικών και κρότου λάμψης. Οι συμπλοκές ξέσπασαν όταν οι συγκεντρωμένοι επιχείρησαν να πλησιάσουν στο αεροδρόμιο.

Επεισόδια στα Χανιά

Ένταση καταγράφηκε και έξω από το αεροδρόμιο Χανίων, όπου αγρότες και κτηνοτρόφοι προσπάθησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό. Παρά τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης, σημειώθηκαν εκτεταμένα επεισόδια με πετροπόλεμο, χρήση χημικών και κρότου λάμψης.

Βίντεο από το την στιγμή του βανδαλιμσού του περιπολικού:

Μπλόκα στη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία

Στα «Πράσινα Φανάρια», στο Δερβένι και στα διόδια Μαλγάρων, τα αγροτικά μπλόκα παραμένουν ισχυρά. Οι αγρότες δηλώνουν πως δεν επιδιώκουν να προκαλέσουν κυκλοφοριακά προβλήματα, αλλά να στείλουν μήνυμα αποφασιστικότητας.

Αντιπροσωπεία τους παρέδωσε ψήφισμα στην έκτακτη συνέλευση της ΠΕΔΚΜ, ενώ το απόγευμα προγραμματίζεται συμμετοχή σε εργατική συνέλευση στο Υπουργείο Μακεδονίας–Θράκης. Διανομείς με μηχανάκια θα πραγματοποιήσουν μοτοπορεία συμπαράστασης.

Παράλληλα, αγρότες του Δήμου Λαγκαδά προχωρούν σε συμβολικό αποκλεισμό μίας ώρας στον κόμβο Δερβενίου, ενώ στα Μάλγαρα η κυκλοφορία προς Αθήνα παραμένει κλειστή από την 1η Δεκεμβρίου.

Μπλόκα σε Ημαθία, Πέλλα και Πιερία

Στην Εγνατία Οδό, αγρότες της Αλεξάνδρειας έχουν αποκλείσει το ρεύμα προς Βέροια, αφήνοντας διάδρομο μόνο για οχήματα έκτακτης ανάγκης. Μπλόκα υπάρχουν και στους κόμβους Κουλούρας και Γυψοχωρίου, καθώς και στη θέση «Αλυσίδα» Πέλλας.

Τα αιτήματα περιλαμβάνουν την καταβολή ενισχύσεων και αποζημιώσεων, εγγυημένες τιμές, μείωση του κόστους παραγωγής, αφορολόγητο πετρέλαιο και αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ. Οι αγρότες της Βεγορίτιδας ζητούν αποζημιώσεις για ζημιές από παγετό.

Πολύωροι αποκλεισμοί στα τελωνεία

Στα τελωνεία Ευζώνων, Νίκης, Προμαχώνα και Εξοχής, οι αγρότες πραγματοποιούν πολύωρους αποκλεισμούς, εμποδίζοντας τη διέλευση φορτηγών και εμπορευμάτων. Οι αποφάσεις λαμβάνονται καθημερινά σε γενικές συνελεύσεις.

Στον Προμαχώνα ο αποκλεισμός ισχύει για φορτηγά, ενώ στα Ι.Χ. και τα λεωφορεία η διέλευση παραμένει ελεύθερη. Αντίστοιχα, στην Εξοχή η κυκλοφορία επιβατικών οχημάτων γίνεται μέσω παρακαμπτηρίων.

Μπλόκα στη Δυτική Μακεδονία

Στον κόμβο Φιλώτα συνεχίζεται ο πολύωρος αποκλεισμός με συμμετοχή αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων. Αντίστοιχες κινητοποιήσεις σημειώνονται στην Μπάρα Σιάτιστας, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων.

Αποκλεισμοί παρατηρούνται και στα Κερδύλλια, καθώς και στη διασταύρωση Κοκκινογείων–Προσοτσάνης, με τους αγρότες να προαναγγέλλουν νέες δράσεις.

Κλιμάκωση στη Θεσσαλία

Στη Νίκαια Λάρισας η Εθνική Οδός παραμένει κλειστή. Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν μέχρι να δοθούν απαντήσεις στα αιτήματά τους. Το απόγευμα εφαρμόζεται κλείσιμο των παραδρόμων γύρω από το μπλόκο.

Την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου προγραμματίζεται κοινή κινητοποίηση με τους αλιείς της Μαγνησίας και αποκλεισμός του λιμανιού του Βόλου. Την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί πανλαρισαϊκή συγκέντρωση στο μπλόκο της Νίκαιας.

Αγρότες σε επιφυλακή σε όλη τη Θεσσαλία

Σταθερά στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες της Δυτικής Θεσσαλίας, της Καρδίτσας στον Ε65 και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου. Οι συμμετέχοντες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα για την επιβίωσή τους.

Καθημερινά πραγματοποιούνται συσκέψεις για τον συντονισμό των δράσεων, ενώ σωματεία και φορείς εκφράζουν έμπρακτα τη στήριξή τους στους αγρότες.