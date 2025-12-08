Δημοφιλή
- 1
Από το πρωί μπαίνουν χρήματα σε λογαριασμούς: Ποιοι πληρώνονται έως 12 Δεκεμβρίου
- 2
Αναλήψεις από ΑΤΜ: Τι συμβαίνει με τον λογαριασμό όταν κάποιος πεθαίνει – Όσα πρέπει να ξέρετε
- 3
Έρχεται επιδείνωση του καιρού: Πού αναμένονται καταιγίδες και βροχές
- 4
Ελληνικό νησί δίνει έως 600 ευρώ σε όσους μένουν και εργάζονται εκείι προβλέπει το νέο επίδομα
- 5
Κληρονομιές χωρίς αδελφομοίρια: Τέλος στην εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησία, ένας παίρνει το σπίτι
- 6
Τρόμος στην Εύβοια: Γιγάντιος καρχαρίας εντοπίστηκε σε παραλία
- 7
Ισχυρός σεισμός 7,2Ρίστερ στην Ιαπωνία
- 8
Δώρο Χριστουγέννων: Πότε ξεκινά η πληρωμή του - Ποια είναι η τελευταία μέρα καταβολής
- 9
Ο διάσημος Ουκρανός συγγραφέας Αντρέι Κούρκοφ στα «ΝΕΑ»: «Είμαστε κουρασμένοι, αλλά αντέχουμε»
- 10
Έρχεται νέος μίνι «ΕΝΦΙΑ»: Ποιοι ιδιοκτήτες επιβαρύνονται και πώς θα εισπράττεται
Ξεσηκωμός αγροτών σε όλη την Ελλάδα: Αποκλεισμένα αεροδρόμια και τελωνεία – Μάχες με τις δυνάμεις των ΜΑΤ
Εκρηκτική κλιμάκωση - Αγροτικά μπλόκα από λιμάνια μέχρι παρακαμπτήριες οδούς
Θεσσαλονίκη: Ένας καβγάς για τον σκύλο κατέληξε σε τραγωδία – Στη φυλακή 47χρονος για τον θάνατο 71χρονου
Ο 71 ετών άνδρας νοσηλεύτηκε 35 μέρες σε κωματώδη κατάσταση, με βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση
Ιεράπετρα: Εξαφανισμένοι 15 μετανάστες μετά το τραγικό ναυάγιο
Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες νότια της Ιεράπετρας για τον εντοπισμό 15 αγνοούμενων μεταναστών, μετά τον εντοπισμό 17 νεκρών και 2 διασωθέντων από ημιβυθισμένη λέμβο που είχε αποπλεύσει από τη Λιβύη την 1η Δεκεμβρίου.
Καιρός: Πού θα βρέξει την Τρίτη – Πού θα χτυπήσουν οι δυνατοί άνεμοι
Πρόγνωση καιρού από την Ελίνα Καρέτσου
Πάτρα: Αγρότες και κτηνοτρόφοι έκλεισαν τον κόμβο του Γλαύκου
Αγρότες και κτηνοτρόφοι τη Αχαΐας εισήλθαν με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, μέσω της μεγάλης περιμετρικής οδού, στην πόλη της Πάτρας και η μηχανοκίνητη πορεία έχει τελικό προορισμό το κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Μόλις έφθασαν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στην μεγάλη περιμετρική απέκλεισαν τον κόμβο του Γλαύκου, ενώ αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν σε ετοιμότητα […]