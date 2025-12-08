Σοκ έχει προκαλέσει στη Ζάκυνθο η τραγωδία με τον θάνατο του 2χρονου Λίο, ο οποίος κατασπαράχθηκε από σκύλο ράτσας πίτμπουλ, που η οικογένειά του είχε μαζέψει από τον δρόμο, για να το σώσει.

Ο πατέρας του παιδιού, συντετριμμένος, περιγράφει τις δραματικές στιγμές που έζησε. «Το παιδάκι με κοίταξε, χαμογέλασε και έκλεισε τα ματάκια του», λέει με τρεμάμενη φωνή στο MEGA και το Live News. «Η ανάσα μου, όχι απλά αδυναμία. Ήταν ό,τι σημαντικότερο, ό,τι πολυτιμότερο είχα στη ζωή μου και μου “έφυγε”. Το παιδί το έχασα 30 δευτερόλεπτα από τα μάτια μου. Τριάντα δευτερόλεπτα. Μόλις γύρισα την πλάτη μου, άκουσα την κορούλα μου να φωνάζει και αυτό ήταν».

Το χρονικό της τραγωδίας

Η επίθεση σημειώθηκε μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, μπροστά στα μάτια της 11χρονης αδελφής του μικρού Λίο. Το παιδί βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού, όταν το σκυλί το άρπαξε και το τραυμάτισε θανάσιμα.

«Μπήκαμε στο σπίτι να αφήσουμε κάτι πράγματα. Λέω στην κόρη μου “πήγαινε πάρε το παιδί”. Πήγε κάτω στο δρομάκι και ήρθε και με φώναζε και μου λέει “μαμά τον έχει το πίτμπουλ”. Και της λέω “τι εννοείς τον έχει το πίτμπουλ;”. Έγινε σε δευτερόλεπτα. Μία δαγκωνιά του έκανε και τον άφησε», περιγράφει η μητέρα. «Ήταν το πιο χαρούμενο παιδί. Δεν έκλαιγε ποτέ, δεν γκρίνιαζε ποτέ. Ήταν πάντα χαρούμενος» προσθέτει συντετριμένη.

Η τοπική κοινωνία στον Άγιο Λέοντα παραμένει συγκλονισμένη από το περιστατικό που σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο. Ο μικρός Λίο μεγάλωνε ανάμεσα σε ζώα, που οι γονείς του είχαν περισυλλέξει στο αυτοσχέδιο καταφύγιο τους, από πόνι και γουρουνάκια μέχρι χήνες και βόες.

Ζάκυνθος : «Αν νόμιζα ότι ήταν επικίνδυνο, δεν θα ήταν στο σπίτι»

Το πίτμπουλ που βρισκόταν δεμένο στην αυλή, ήταν ένα από τα δεκάδες αδέσποτα, που είχε περισυλλέξει η οικογένεια. «Το σκυλί ήταν σε άθλια κατάσταση όταν το βρήκαμε και το πήραμε για να ζήσει. Το παιδί το είχε γνωρίσει πολλές φορές και τον είχε χαϊδέψει. Είχαν παίξει. Αν νόμιζα ότι ήταν επικίνδυνο, δεν θα ήταν στο σπίτι», λέει η μητέρα του παιδιού.

Σύμφωνα με την οικογένεια, το ζώο κρατούνταν σε περιφραγμένο χώρο και δεν είχε δείξει ποτέ επιθετική συμπεριφορά. «Φιλοζωική έχουμε. Κάποιος το παράτησε και με πήραν τηλέφωνο από τον δήμο. Προσπαθούσα να το γιατρέψω και να του βρω ένα σπίτι να πάει να μείνει», εξηγεί.

Η περιοχή, όπως καταγγέλλουν κάτοικοι, αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με εγκαταλελειμμένα κυνηγόσκυλα. «Εγώ της έλεγα να μην το πάρει, αλλά η αδελφή μου δεν άντεχε στην εικόνα του κακοποιημένου σκυλιού», αναφέρει ο θείος του παιδιού και προσθέτει: «Δεν έπρεπε να συμβεί. Δεν έπρεπε να το πάρει ποτέ».

Η επόμενη ημέρα

Η οικογένεια, γνωστή για τη φιλοζωική της δράση, διαχειριζόταν ΜΚΟ στη Ζάκυνθο μέσω της οποίας προωθούσε υιοθεσίες ζώων στην Ελλάδα και στην Αγγλία, απ’ όπου κατάγεται η μητέρα των παιδιών. Το πίτμπουλ μεταφέρθηκε στον Πύργο, όπου ειδικοί θα αποφασίσουν για το μέλλον του. Επιτροπή εξετάζει αν θα θανατωθεί.

Σε βάρος των γονέων ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ωστόσο με εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι. Το τραγικό περιστατικό απασχόλησε και τη βρετανική Daily Mail, που δημοσίευσε εκτενές ρεπορτάζ.

«Δεν υπάρχει καταφύγιο αδέσποτων στη Ζάκυνθο»

«Μιλάμε για μία οικογένεια που έχει δώσει τη ζωή της για να σώσει ζώα από τους δρόμους», δηλώνει ο δήμαρχος Ζακύνθου Γιώργος Στασινόπουλος. Ερωτηθείς ωστόσο γιατί ο δήμος δεν διεθέτει, ως οφείλει, τις απαιτούμενες δομές για τα αδέσποτα ζώα, απάντησε: «Τώρα γίνονται οι μελέτες στον δήμο, για να δημιουργηθεί καταφύγιο, γιατί μέχρι σήμερα δεν υπήρχε. Προσπαθούμε με κτηνιάτρους και εθελοντές να καλύψουμε το κενό».