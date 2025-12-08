Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία στη Ζάκυνθο μετά τον τραγικό θάνατο του δίχρονου Λέο Ντούλια, του Βρετανού αγοριού που κατασπαράχθηκε από πίτμπουλ στην αυλή του σπιτιού του. Η μητέρα του, Ρόμπι Ντιθ, περιέγραψε με δάκρυα στα μάτια πως «το πιο γλυκό παιδί που μπορεί να φανταστεί κανείς» σκοτώθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, όταν πλησίασε να χαϊδέψει τον σκύλο.

Το περιστατικό σημειώθηκε έπειτα από μια σύντομη βόλτα για ψώνια με τους γονείς του, τη Ρόμπι, 32 ετών, και τον πατέρα του, Λούκας. Ο μικρός Λέο τραυματίστηκε θανάσιμα όταν το ζώο, που μέχρι τότε δεν είχε δείξει επιθετική συμπεριφορά, του επιτέθηκε απρόκλητα.

Η μητέρα απέδωσε την τραγωδία σε κυνηγούς που βρίσκονταν κοντά στο σπίτι και χρησιμοποιούσαν σφυρίχτρες και όπλα, γεγονός που –όπως πιστεύει– τρόμαξε το πίτμπουλ. Η οικογένεια ζει στη Ζάκυνθο τα τελευταία χρόνια, έχοντας μετακομίσει από το Άντοβερ του Χαμσάιρ.

«Ο Λέο ήταν κάθε μητέρας το όνειρο, το πιο γλυκό παιδί που μπορείς να φανταστείς», είπε η Ρόμπι, μιλώντας με λυγμούς στη Daily Mail. «Ακόμη κι όσοι δεν αγαπούν τα παιδιά, τον λάτρευαν. Ήταν ξεχωριστός, πάντα χαμογελαστός και μας γέμιζε χαρά».

Η οικογένεια φρόντιζε πολλά ζώα –γάτες, άλογα και σκύλους– και, όπως ανέφερε η μητέρα, το πίτμπουλ δεν είχε προκαλέσει ποτέ πρόβλημα. «Ο άντρας μου το είχε σώσει και το κρατούσαμε δεμένο στον κήπο. Εκείνη την ώρα ακούγονταν πυροβολισμοί από κυνηγούς στο δάσος και πιστεύω πως αυτό το τρόμαξε».

Η τραγωδία μέσα σε δευτερόλεπτα

Η Ρόμπι περιέγραψε ότι όλα συνέβησαν σε λιγότερο από μισό λεπτό. «Μπήκαμε μέσα για να τακτοποιήσουμε τα ψώνια και ο Λέο πήγε να δει τον σκύλο. Μέσα σε 30 δευτερόλεπτα όλα είχαν τελειώσει. Φαινόταν σαν να τον είχε δαγκώσει μόνο μία φορά».

Οι γονείς κάλεσαν αμέσως τις πρώτες βοήθειες και μετέφεραν το παιδί στο νοσοκομείο, συναντώντας το ασθενοφόρο καθ’ οδόν. «Όταν φτάσαμε, οι γιατροί μάς είπαν ότι ήταν ήδη αργά», είπε η μητέρα. «Δεν μπορώ να το πιστέψω ακόμη, δεν έχω καταφέρει να τον δω από τότε».

Η ίδια τόνισε ότι ποτέ δεν είχε θεωρήσει τον σκύλο επικίνδυνο. «Αν ήξερα ότι υπήρχε έστω και η παραμικρή πιθανότητα να συμβεί κάτι, δεν θα τον άφηνα ποτέ να παίξει μαζί του. Ήταν πάντα ήρεμος και φιλικός».

Το πένθος και η έρευνα των αρχών

Ο μικρός Λέο είχε γιορτάσει τα δεύτερα γενέθλιά του μόλις δύο εβδομάδες πριν από το δυστύχημα. Οι φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το παιδί να χαμογελά, παίζοντας με τα ζώα της οικογένειας και φυσώντας τα κεράκια της τούρτας του.

Η Ρόμπι διέψευσε δημοσιεύματα ελληνικών μέσων που ανέφεραν ότι η ίδια και ο σύζυγός της κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια. «Έχουμε δώσει καταθέσεις, αλλά η αστυνομία δεν έχει αναφέρει τίποτα για ποινικές διώξεις», δήλωσε.

«Ο σκύλος ήταν δεμένος, ταϊσμένος και ποτέ δεν είχε δείξει επιθετικότητα», πρόσθεσε. «Όταν τον βρήκε ο άντρας μου, ήταν σχεδόν σκελετωμένος. Τον φροντίσαμε και έγινε ένα ήρεμο ζώο. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι συνέβη αυτό – όλα τελείωσαν σε 30 δευτερόλεπτα».

Οι αρχές έχουν κατασχέσει το πίτμπουλ και διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία.

