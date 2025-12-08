Όταν ένας κάτοχος τραπεζικού λογαριασμού πεθάνει, η διαχείριση του λογαριασμού αλλάζει αμέσως. Οι τράπεζες δεν επιτρέπουν πλέον αναλήψεις από ΑΤΜ ή πληρωμές από τον λογαριασμό μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία κληρονομικής διαδοχής και να ενημερωθεί επίσημα η τράπεζα για τον θάνατο.

Συνήθως απαιτούνται τα εξής βήματα:

Ενημέρωση της τράπεζας: Οι κληρονόμοι ή οι συγγενείς πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό θανάτου και να δηλώσουν επίσημα τον θάνατο στην τράπεζα. Δέσμευση λογαριασμού: Μετά την ενημέρωση, η τράπεζα μπλοκάρει τον λογαριασμό για να αποφευχθούν μη εξουσιοδοτημένες αναλήψεις. Αποκατάσταση δικαιωμάτων κληρονόμων: Ο λογαριασμός ξεμπλοκάρεται ή η περιουσία διανέμεται σύμφωνα με τη διαθήκη ή τη νόμιμη κληρονομική διαδικασία.

Τι πρέπει να προσέχουν οι κληρονόμοι:

Κανείς δεν μπορεί να σηκώσει χρήματα πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Όποιες αναλήψεις γίνουν χωρίς δικαίωμα θεωρούνται παράνομες και μπορούν να αντιμετωπιστούν νομικά.

Είναι σημαντικό να γίνει έγκαιρη ενημέρωση της τράπεζας για να προστατευθεί η περιουσία του αποβιώσαντος.

Με απλά λόγια, ο θάνατος του κατόχου σημαίνει ότι ο λογαριασμός δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί κανονικά, και η τράπεζα μπλοκάρει τις κινήσεις μέχρι να αναλάβουν οι νόμιμοι κληρονόμοι. Αυτό προστατεύει τόσο τους κληρονόμους όσο και την ίδια την τράπεζα από παράνομες αναλήψεις.