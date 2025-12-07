Ο υπουργός Εσωτερικών του Μπενίν Αλασάν Σεϊντού, ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας απέτρεψαν απόπειρα στρατιωτικού πραξικοπήματος, τονίζοντας πως «η κατάσταση είναι υπό έλεγχο».

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών Ολουσεγκούν Ατζαντί Μπακαρί είχε δηλώσει στο Reuters ότι «υπάρχει μια απόπειρα, αλλά η κατάσταση είναι υπό έλεγχο. Πρόκειται τώρα για μια μικρή ομάδα στρατιωτικών. Μεγάλο μέρος του στρατού εξακολουθεί να είναι πιστό και θέτουμε υπό έλεγχο την κατάσταση».

Η κρίση ξέσπασε το πρωί της Κυριακής, όταν ομάδα στρατιωτικών εμφανίστηκε στη δημόσια τηλεόραση ανακοινώνοντας ότι «απομάκρυνε από τα καθήκοντά του» τον πρόεδρο Πατρίς Ταλόν και ότι αναλαμβάνει την εξουσία στο όνομα της «Στρατιωτικής Επιτροπής για την Επανίδρυση (CMR)». «Η Στρατιωτική Επιτροπή για την Επανίδρυση, που συνήλθε σήμερα Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025, αποφάσισε το ακόλουθο: Ο κ. Πατρίς Ταλόν απομακρύνεται από τα καθήκοντά του ως πρόεδρος της Δημοκρατίας», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

URGENT l Coup d’État militaire en cours au Bénin << Patrice Talon est démis de ses fonctions à compter de ce jour >>, dixit le communiqué du Comité Militaire pour la Refondation (CMR) Lecture du communiqué du CMR en cours sur la BTV (télévision nationale du Bénin) pic.twitter.com/EsMpeByJ8j — Godwin Afedo d’Ahuntsic (@godwin18544) December 7, 2025

Η ανακοίνωση ήρθε λίγους μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές του Απριλίου, με τις οποίες θα ολοκληρωνόταν η θητεία του Ταλόν, που βρίσκεται στην εξουσία από το 2016.

Την ίδια ώρα, η γαλλική πρεσβεία στο Κοτονού προειδοποίησε μέσω ανάρτησής της στο X ότι ακούστηκαν πυρά κοντά στην προεδρική κατοικία, καλώντας τους Γάλλους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους «για λόγους ασφαλείας».

Πηγές του περιβάλλοντος του προέδρου διαβεβαίωσαν το AFP ότι ο Ταλόν είναι ασφαλής και ότι ο τακτικός στρατός ανακτά τον έλεγχο. «Πρόκειται για μια μικρή ομάδα ανθρώπων που έχουν μόνον την τηλεόραση. Ο τακτικός στρατός ξαναπαίρνει τον έλεγχο. Η πόλη και η χώρα είναι απολύτως ασφαλείς, το ίδιο και ο πρόεδρος και η οικογένειά του», ανέφερε στρατιωτική πηγή.

Κάτοικοι του Κοτονού δήλωσαν στο Reuters ότι άκουσαν πυροβολισμούς νωρίς το πρωί, ενώ αστυνομία και στρατός είχαν αναπτυχθεί σε καίρια σημεία της πόλης, εντείνοντας την ανησυχία. Οι πραξικοπηματίες υποστήριξαν ακόμη ότι όρισαν νέο ηγέτη τον υποστράτηγο Pascal Tigri και ότι είχαν κλείσει τα σύνορα της χώρας.

Σφοδρές διεθνείς αντιδράσεις

Η Οικονομική Κοινότητα Κρατών Δυτικής Αφρικής (ECOWAS) εξέδωσε ανακοίνωση καταδικάζοντας «έντονα» την απόπειρα πραξικοπήματος και δηλώνοντας πως θα στηρίξει την κυβέρνηση στις προσπάθειες αποκατάστασης της τάξης.

Από την πλευρά του, ο προεδρεύων της Αφρικανικής Ένωσης Μαχμούντ Αλί Γιουσούφ δήλωσε ότι «καταδικάζει έντονα» την απόπειρα ανατροπής, καλώντας σε άμεση επιστροφή στη συνταγματική νομιμότητα.