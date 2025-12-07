Το Μπάκιγχαμ έδωσε στη δημοσιότητα την επίσημη χριστουγεννιάτικη κάρτα του βασιλιά Καρόλου Γ΄ και της βασίλισσας Καμίλα για το 2025, με φωτογραφία που τραβήχτηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 20 ετών γάμου του βασιλικού ζεύγους νωρίτερα μέσα στη χρονιά.

Η λήψη πραγματοποιήθηκε από τον φωτογράφο του παλατιού Κρις Τζάκσον στους ηλιόλουστους κήπους της Villa Wolkonsky – της επίσημης κατοικίας του Βρετανού πρεσβευτή στη Ρώμη – κατά την κρατική επίσκεψη του ζεύγους τον Απρίλιο του 2025.

Ο 77χρονος Κάρολος εμφανίζεται με μπλε ριγέ κοστούμι, ενώ η 78χρονη Καμίλα φορά λευκό και μπεζ φόρεμα-παλτό της Λονδρέζας σχεδιάστριας μόδας Άννα Βάλενταϊν, συνδυασμένο με καρφίτσα, σύμφωνα με το παλάτι.

Το μήνυμα στο εσωτερικό της κάρτας αναφέρει: «Wishing you a very Happy Christmas and New Year» (Σας ευχόμαστε Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος).

Η παράδοση των χριστουγεννιάτικων καρτών

Τα ανώτερα μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας συνηθίζουν να δημοσιοποιούν κάθε χρόνο ένα αντίγραφο της κάρτας που αποστέλλουν σε συγγενείς, φίλους και συνεργάτες κατά τη διάρκεια των εορτών. Η περσινή κάρτα απεικόνιζε τον βασιλιά και τη βασίλισσα στους κήπους του Μπάκιγχαμ.

Κατά την κρατική επίσκεψή τους νωρίτερα φέτος, ο Κάρολος και η Καμίλα είχαν και μια απρόσμενη συνάντηση στο Βατικανό με τον εκλιπόντα πλέον Πάπα Φραγκίσκο, ο οποίος εξέφρασε τις ευχές του για την επέτειό τους.

Η γιορτινή διάθεση της βασιλικής οικογένειας

Και άλλα μέλη της οικογένειας Ουίνδσορ μπήκαν στο πνεύμα των Χριστουγέννων τις τελευταίες ημέρες. Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας παρευρέθηκαν την Παρασκευή σε χριστουγεννιάτικη συναυλία ύμνων στο Αβαείο του Γουέστμινστερ, στο Λονδίνο, για να «γιορτάσουν την αγάπη σε όλες της τις μορφές», όπως ανέφερε το παλάτι του Κένσινγκτον.

Ήταν η πέμπτη χρονιά που η πριγκίπισσα Kέιτ διοργάνωσε την εκδήλωση «Together at Christmas». Η φετινή συναυλία τίμησε ανθρώπους από όλο το Ηνωμένο Βασίλειο που «ανέλαβαν πρωτοβουλίες για να ενώσουν τις κοινότητές τους ή πρόσφεραν βοήθεια σε όσους έχουν ανάγκη», σύμφωνα με το παλάτι.

Σε επιστολή προς τους προσκεκλημένους, η πριγκίπισσα σημείωσε ότι τα Χριστούγεννα είναι μια περίοδος που «μας υπενθυμίζει πόσο βαθιά συνδέονται οι ζωές μας».