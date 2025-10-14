Οι λάτρεις των Χριστουγέννων θα έχουν σύντομα έναν συναρπαστικό νέο προορισμό για τις γιορτές, καθώς τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ θα ανοίξουν για πρώτη φορά έναν εορταστικό χώρο λιανικής για το κοινό, από τις 14 Νοεμβρίου έως τις 5 Ιανουαρίου, στους Βασιλικούς Στάβλους.

Αυτή η κίνηση είναι ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένου ότι οι Βασιλικοί Στάβλοι συνήθως παραμένουν κλειστοί για τους επισκέπτες κατά τους μήνες αυτούς.

Buckingham Palace to open its first-ever Christmas shop – here’s what to know https://t.co/Prl9rnm2sH pic.twitter.com/vl3Rvpqcu9 — The Independent (@Independent) September 26, 2025

Το κατάστημα, που διαχειρίζεται η φιλανθρωπική οργάνωση της Βασιλικής Οικογένειας, το Royal Collection Trust, θα προσφέρει μια ειδική συλλογή επίσημων βασιλικών δώρων, διακοσμητικών, τροφίμων και ποτών, με κάθε αγορά να συμβάλλει στην υποστήριξη της αποστολής της οργάνωσης για τη διατήρηση της εκτενούς συλλογής έργων τέχνης της βασιλικής οικογένειας.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να διαλέξουν από μια ευρεία γκάμα προϊόντων που εμπνέονται από τις κατοικίες και την ιστορία της μοναρχίας.

Για παράδειγμα μπορούν να αποκτήσουν τζιν αποσταγμένο από βότανα που προέρχονται απευθείας από τους χώρους του Παλατιού του Μπάκιγχαμ και του Κάστρου του Ουίνδσορ.

Η συλλογή περιλαμβάνει είδη κουζίνας εμπνευσμένα από τη Μεγάλη Κουζίνα του Κάστρου του Ουίνδσορ, γνωστή ως η παλαιότερη λειτουργούσα κουζίνα της Βρετανίας.

Τα ράφια θα φιλοξενούν επίσης χειροποίητα στολίδια από την Ινδία, λεπτομερώς σχεδιασμένα κρυστάλλινα ποτήρια κρασιού εμπνευσμένα από το Μεγάλο Ποτήρι Παντς της Βασίλισσας Βικτωρίας, καθώς και παιχνίδια από μαλακό ύφασμα για παιδιά φτιαγμένα από 100% ανακυκλωμένα υλικά.

Η είσοδος είναι δωρεάν και αναμφίβολα θα γίνει ένας must προορισμός για τους τουρίστες καθώς πλησιάζουν οι χειμερινοί μήνες.

Πηγή: standard.co.uk