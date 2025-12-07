Σε μια συντονισμένη προσπάθεια προστασίας των ανηλίκων από την παράνομη είσοδο σε χώρους νυχτερινής διασκέδασης, η Ελληνική Αστυνομία πραγματοποίησε την επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Νυχτερινός Ποιμήν». Στο πλαίσιο αυτής της δράσης, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν ιδιοκτήτες και προσωρινά υπεύθυνοι καταστημάτων που επέτρεπαν σε ανήλικους την είσοδο και παραμονή στα μπαρ τους, ενώ ταυτόχρονα διερευνάται η τυχόν παραβίαση της νομοθεσίας για την κατανάλωση αλκοόλ και καπνικών προϊόντων από ανηλίκους.

Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν ιδιοκτήτης και προσωρινά υπεύθυνος δύο καταστημάτων, που είχαν επιτρέψει την είσοδο και παραμονή σε 7 ανήλικους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.Α.Σ., η Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής σχεδίασε και υλοποίησε ειδική επιχειρησιακή δράση με την κωδική ονομασία «Νυχτερινός Ποιμήν», με στόχο την προστασία των ανηλίκων από την παράνομη είσοδο και παραμονή τους σε χώρους νυχτερινής ψυχαγωγίας και την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και προϊόντων καπνού.

Η δράση υλοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων, του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Δ.Α.Ο.Ε., της Ο.Π.Κ.Ε., καθώς και αρμόδιους υπαλλήλους του Γενικού Χημείου του Κράτους της Α.Α.Δ.Ε. σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Είχαν επιτρέψει την είσοδο σε επτά ανηλίκους

Ειδικότερα, πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, 6 Δεκεμβρίου 2025, πραγματοποιήθηκαν στοχευμένοι έλεγχοι σε τρία κέντρα διασκέδασης – μπαρ, σε δύο από τα οποία εντοπίστηκαν 7 ανήλικοι, στους οποίους είχε επιτραπεί η είσοδος και παραμονή.

Κατόπιν αυτού, συνελήφθησαν ιδιοκτήτης και προσωρινά υπεύθυνος, αντίστοιχα, των καταστημάτων, ενώ παράλληλα λήφθηκαν δείγματα από φιάλες αλκοολούχων ποτών, τα οποία θα αποσταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους για εργαστηριακή εξέταση.