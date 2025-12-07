Ανυποχώρητοι παραμένουν οι αγρότες στα μπλόκα, τα οποία αυξάνονται και ενισχύονται μέρα με την ημέρα, ενώ φέρονται αποφασισμένοι για περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους αρχής γενομένης αύριο Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου.

Μέχρι στιγμής έχουν στηθεί συνολικά 54 μπλόκα σε όλη τη χώρα. Σήμερα Κυριακή (7/12) στήθηκαν νέα μπλόκα σε:

– Κόμβος Βαφέικων – Ξάνθη

– Κάστρο Βοιωτίας

– Αεροδρόμιο Ιωάννινων

– Ευηνοχώρι Μεσολογγίου

– Μεγάλα Χωράφια – ΒΟΑΚ Κρήτης

Στον χορό των κινητοποιήσεων μπαίνει αύριο Δευτέρα και η Κρήτη, όπου θα στηθούν μπλόκα στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, στο λιμάνι Ηρακλείου και στο αεροδρόμιο Χανίων. Την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αποφάσισε και η συνέλευση των αγροτών και κτηνοτρόφων της Λέσβου, με αποκλεισμό του λιμανιού της Μυτιλήνης.

Μπλόκα – «Κόβουν» στα δύο την Ελλάδα αύριο Δευτέρα

Μπλόκα έχουν στηθεί και στις εθνικές οδούς, με τους οδηγούς να κινούνται μέσω των παραδρόμων. Από τη Στερεά Ελλάδα και την Θεσσαλία έως την Μακεδονία, την Ήπειρο και την Πελοπόννησο, ο αγροτικός κόσμος δηλώνει αποφασισμένος να παραμείνει στους δρόμους, για όσο χρειαστεί. Στην εθνική οδό Αθήνας–Θεσσαλονίκης υπάρχουν μπλόκα από το Κάστρο Βοιωτίας έως τα Μάλγαρα.

Την Δευτέρα μάλιστα αποφάσισαν να κλείσουν συμβολικά για δύο ώρες από τις 5:00 το απόγευμα και τους παράδρομους στην εθνική οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης. Την Τετάρτη (10/12) δε, αγρότες από την Νίκαια με τα τρακτέρ τους μαζί με συναδέλφους τους από το μπλόκο στις Μικροθήβες, θα κινηθούν προς την πόλη του Βόλου με στόχο τον πλήρη αποκλεισμό του λιμανιού της πόλης.

Αυξάνονται και ενισχύονται τα μπλόκα σε όλη τη χώρα

Στον Ε65 υπάρχουν δύο μπλόκα, ένα στον κόμβο της πόλης της Καρδίτσας και ένα στα Τρίκαλα, στα διόδια του Λόγκου, όπου υπάρχουν συγκεντρωμένα περισσότερα από 3.000 τρακτέρ. Οι οδηγοί ψάχνουν παρακαμπτήριους και παρά την ταλαιπωρία στηρίζουν τα αιτήματα των αγροτών.

Μπλόκα αγροτών βρίσκονται σε εξέλιξη και στην Ιόνια Οδό σε δύο σημεία. Η κυκλοφορία εκτρέπεται στα δύο ρεύματα από τον ανισόπεδο κόμβο Χαλικιού ως τον Κουβαρά. Εκτροπές υπάρχουν και από τον κόμβο Φιλιππιάδας ως την Άρτα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Παράλληλα, τέσσερα μπλόκα έχουν στηθεί στην περιοχή της Πελοποννήσου. Το πρώτο στο Κιάτο, το δεύτερο στην περιοχή Τουρλαμπά, όπου τα τρακτέρ περιμένουν πότε θα κλείσουν τον δρόμο, το τρίτο μπλόκο στην Κάτω Αχαΐα και το τέταρτο στην είσοδο του Πύργου. Το βράδυ της Κυριακής εξάλλου, αγρότες κατέλαβαν πεζή το οδόστρωμα της εθνικής οδού Κορίνθου-Πατρών και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο ύψος του Αιγίου.

Όσο περνούν οι μέρες και πλησιάζουν οι γιορτές, το ερώτημα εάν οι δρόμοι θα είναι ανοιχτοί, παραμένει αναπάντητο, με τους αγρότες να διαμηνύουν, ότι εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, δεν θα αποχωρήσουν.