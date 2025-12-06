Δίχως εντάσεις ολοκληρώθηκε η πρώτη μαθητική – φοιτητική πορεία για την επέτειο μνήμης της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Η πορεία πραγματοποιήθηκε υπό τη στενή επιτήρηση διμοιριών των ΜΑΤ, ενώ διμοιρίες είχαν τοποθετηθεί και πέριξ του χριστουγεννιάτικου δέντρου στο Σύνταγμα. Οι σταθμοί του μετρό «Πανεπιστήμιο» και «Σύνταγμα» λειτουργούν κανονικά αυτή την ώρα.

Δυνάμεις των ΜΑΤ στο χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Σύνταγμα

Σημειώνεται ότι περίπου 500 μαθητές συγκεντρώθηκαν σήμερα στα Προπύλαια της Αθήνας, κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα, τιμώντας τα 17 χρόνια από τη δολοφονία τ. Η πορεία ξεκίνησε στις 1 το μεσημέρι και έχει φτάσει στο Σύνταγμα, ενώ γύρω από τη διαδρομή βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, έτοιμες να διασφαλίσουν την ομαλή διεξαγωγή της και να ελέγξουν την κυκλοφορία στην περιοχή.

Πότε κλείνουν πάλι οι σταθμοί του μετρό

Λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, και κατόπιν εντολής της ΕΛ.ΑΣ., άνοιξαν οι σταθμοί του μετρό «Πανεπιστήμιο» και «Σύνταγμα», οι οποίοι είχαν κλείσει νωρίτερα το πρωί του Σαββάτου (6/12) λόγω της συγκέντρωσης που ήταν προγραμματισμένη στα Προπύλαια για την επέτειο από τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, οι σταθμοί αυτοί θα κλείσουν εκ νέου στις 5 το απόγευμα, καθώς στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση μνήμης στη συμβολή των οδών Τζαβέλα και Μεσολογγίου.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η ΓΑΔΑ αναφέρονται τα εξής:

«Λόγω των συγκεντρώσεων – πορειών που έχουν εξαγγελθεί στη μνήμη του Αλ. Γρηγορόπουλου, το Σάββατο (6-12-2025), θα πραγματοποιηθούν κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδικούς άξονες του Κέντρου της Αθήνας.

Οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες.

Από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής σχεδιάστηκαν και θα ληφθούν μέτρα διευκόλυνσης της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας.

Για αυτό το λόγο παρακαλούνται οι οδηγοί να αποφύγουν την κίνηση και στάθμευση των οχημάτων τους στην ευρύτερη περιοχή των χώρων των εκδηλώσεων, τόσο για την εξυπηρέτησή τους όσο και για την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων».