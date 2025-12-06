Περίπου 500 μαθητές συγκεντρώθηκαν σήμερα στα Προπύλαια της Αθήνας, κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα, τιμώντας τα 17 χρόνια από τη δολοφονία του 15χρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Η πορεία ξεκίνησε στις 1 το μεσημέρι και έχει φτάσει στο Σύνταγμα, ενώ γύρω από τη διαδρομή βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, έτοιμες να διασφαλίσουν την ομαλή διεξαγωγή της και να ελέγξουν την κυκλοφορία στην περιοχή.

Οι σταθμοί του Μετρό που έκλεισαν

Εκτός από τους δρόμους κλειστοί θα παραμείνουν και δύο σταθμοί του Μετρό στο κέντρο της Αθήνας.

Συγκεκριμένα ο σταθμός Πανεπιστήμιο έκλεισε στις 9 το πρωί και μέχρι νεωτέρας.

Ο σταθμός Σύνταγμα έκλεισε στις 11 το πρωί μέχρι τις 3 το απόγευμα και στη συνέχεια από τις 5 το απόγευμα μέχρι νεωτέρας.

Οι συρμοί θα διέρχονται από τους σταθμούς χωρίς να κάνουν στάση.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η ΓΑΔΑ αναφέρονται τα εξής:

«Λόγω των συγκεντρώσεων – πορειών που έχουν εξαγγελθεί στη μνήμη του Αλ. Γρηγορόπουλου, το Σάββατο (6-12-2025), θα πραγματοποιηθούν κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδικούς άξονες του Κέντρου της Αθήνας.

Οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες.

Από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής σχεδιάστηκαν και θα ληφθούν μέτρα διευκόλυνσης της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας.

Για αυτό το λόγο παρακαλούνται οι οδηγοί να αποφύγουν την κίνηση και στάθμευση των οχημάτων τους στην ευρύτερη περιοχή των χώρων των εκδηλώσεων, τόσο για την εξυπηρέτησή τους όσο και για την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων».

