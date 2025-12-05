Σε αποκλειστική συνέντευξη στο Sky News, ο αρχηγός των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, στρατηγός Ολεξάντρ Σύρσκι, ξεκαθάρισε πως θεωρεί απαράδεκτη κάθε πρόταση που θα επέβαλε στην Ουκρανία να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία στο πλαίσιο ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ο Σύρσκι τόνισε ότι μια δίκαιη ειρήνη μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν οι εχθροπραξίες σταματήσουν στις σημερινές γραμμές του μετώπου και ακολουθήσουν διαπραγματεύσεις.

Ο Ουκρανός στρατηγός εξέφρασε πλήρη δυσπιστία απέναντι στις ρωσικές δηλώσεις περί επιθυμίας για λήξη του πολέμου. Κατηγόρησε τον Βλαντιμίρ Πούτιν ότι χρησιμοποιεί την προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ να μεσολαβήσει σε ειρηνευτικές συνομιλίες ως «κάλυψη», ενώ ρωσικά στρατεύματα προσπαθούν να καταλάβουν περισσότερα εδάφη με τη βία στο πεδίο της μάχης.

Ο Στρατηγός Σύρσκι, αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, άφησε να εννοηθεί ότι οι στρατιώτες της χώρας του θα συνεχίσουν να πολεμούν αν η διπλωματία αποτύχει – και προειδοποίησε ότι διακυβεύεται η μοίρα ολόκληρης της Ευρώπης.

Σε μια αποκλειστική συνέντευξη στο υπόγειο ενός κτιρίου στην ανατολική Ουκρανία είπε ότι η κύρια αποστολή της Ουκρανίας «είναι να υπερασπιστεί τη γη της , τη χώρα και τον πληθυσμό της».

«Φυσικά, για εμάς είναι απαράδεκτο να παραχωρούμε απλώς εδάφη. Τι σημαίνει να παραδίδουμε τη γη μας; Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που πολεμάμε. Για να μην παραχωρούμε την εδαφική μας περιοχή».

Ερωτηθείς εάν η Ουκρανία θα μπορούσε να συνεχίσει να πολεμά εάν ο Πρόεδρος Τραμπ σταματούσε την υποστήριξή της, ο Στρατηγός Σύρσκι δήλωσε: «Είμαστε πολύ ευγνώμονες στους Αμερικανούς εταίρους μας και σε όλους τους συμμάχους μας που μας έχουν στηρίξει σε όλο αυτόν τον πόλεμο με όπλα και εξοπλισμό.

Ελπίζουμε ότι θα συνεχίσουν να παρέχουν πλήρη υποστήριξη. Αλλά ελπίζουμε επίσης ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι και σύμμαχοί μας, εάν χρειαστεί, θα είναι έτοιμοι να παράσχουν όλα όσα απαιτούνται για τον δίκαιο πόλεμό μας εναντίον του επιτιθέμενου.

Επειδή αυτή τη στιγμή υπερασπιζόμαστε όχι μόνο τους εαυτούς μας, αλλά ολόκληρη την Ευρώπη. Και είναι ζωτικής σημασίας για όλους τους Ευρωπαίους να συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό, γιατί αν δεν είμαστε εδώ, άλλοι θα αναγκαστούν να πολεμήσουν στην Ευρώπη».

Όσο για το αν το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλα ευρωπαϊκά έθνη θα πρέπει να προετοιμάζουν τους λαούς τους για την πιθανότητα ενός ευρύτερου πολέμου με τη Ρωσία, ο στρατηγός δήλωσε: «Φυσικά, οι ένοπλες δυνάμεις κάθε χώρας διασφαλίζουν αξιόπιστη προστασία των πολιτών τους, των παιδιών τους και της επικράτειάς τους.

«Με την ύπαρξη επιθετικών κρατών, πάνω απ’ όλα της Ρωσικής Ομοσπονδίας και των συμμάχων της, αυτό το ζήτημα είναι εξαιρετικά επείγον.

«Πρέπει να γίνουν τα πάντα για να διασφαλιστεί η ικανότητα διατήρησης ενός επιπέδου άμυνας και ένοπλων δυνάμεων αρκετά σύγχρονων για να αποκρούσουν την επιθετικότητα, τόσο ατομικά όσο και προς υποστήριξη των συμμάχων».