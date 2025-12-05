Ο Εμανουέλ Μακρόν, πρόεδρος της Γαλλίας, κάλεσε από το Πεκίνο σε συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία και ενίσχυση της πίεσης στη ρωσική οικονομία, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία της ενότητας μεταξύ Ευρωπαίων και Αμερικανών απέναντι στη Μόσχα.

«Πρέπει να διατηρήσουμε την πολεμική προσπάθεια (…) να ενισχύσουμε την πίεση κυρίως επί της ρωσικής οικονομίας», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος, προσθέτοντας ότι «η ενότητα ανάμεσα στους Αμερικανούς και τους Ευρωπαίους στην ουκρανική υπόθεση είναι απαραίτητη».

Ο Μακρόν τόνισε ότι δεν πρέπει να υπάρξει «κανένα πνεύμα διαίρεσης ανάμεσα σε Ευρωπαίους και Αμερικανούς», σημειώνοντας πως «έχουμε ανάγκη τις Ηνωμένες Πολιτείες για να έχουμε ειρήνη» και ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μας έχουν ανάγκη ώστε η ειρήνη αυτή να είναι σταθερή και μακρόπνοη».

Ανησυχίες για τη στάση των ΗΠΑ

Σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel, ο Μακρόν, ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες εξέφρασαν επιφυλάξεις σχετικά με τις προθέσεις της κυβέρνησης Τραμπ στη διαχείριση του ουκρανικού ζητήματος.

Το περιοδικό αναφέρει ότι ο Γάλλος πρόεδρος, σε τηλεφωνική επικοινωνία με Ευρωπαίους ομολόγους του και τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προειδοποίησε για τον κίνδυνο «οι Ηνωμένες Πολιτείες να προδώσουν την Ουκρανία ως προς το εδαφικό χωρίς να υπάρξουν ξεκάθαρες εγγυήσεις στο ζήτημα της ασφάλειας».

Παρά τις ανησυχίες αυτές, ο Μακρόν διαβεβαίωσε ότι Ευρωπαίοι και Αμερικανοί παραμένουν ευθυγραμμισμένοι ως προς τις εγγυήσεις ασφαλείας που πρέπει να εξασφαλίσει το Κίεβο.

Η κινεζική διάσταση

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Γάλλος πρόεδρος είχε εκτενείς συνομιλίες με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ. Η Γαλλία και οι Ευρωπαίοι εταίροι επιδιώκουν η Κίνα, ως βασικός πολιτικός και οικονομικός εταίρος της Ρωσίας, να ασκήσει την επιρροή της προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το Πεκίνο δεν έδειξε καμία πρόθεση αλλαγής στάσης κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Μακρόν.