Σοκ προκαλεί στη Γαλλία η υπόθεση που θυμίζει την τραγική ιστορία του Γιόζεφ Φριτζλ στην Αυστρία. Ένας άνδρας, που τα διεθνή μέσα αποκαλούν «Γάλλος Φριτζλ», παραδέχθηκε ότι απέκτησε τρία παιδιά με την ίδια του την κόρη και ότι εξανάγκασε τον 11χρονο γιο του να έχει σεξουαλική επαφή με τη μητέρα του.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αποτροπιασμό στη γαλλική κοινωνία και θυμίζει τον Αυστριακό που βίαζε επανειλημμένα την ίδια του την κόρη για 24 χρόνια. Ο εισαγγελέας της Βρέστης, στη δυτική Γαλλία, απήγγειλε κατηγορίες στον Γάλλο, μετά την καταγγελία του γιου του στην αστυνομία.

Ο νεαρός περιέγραψε χρόνια κακοποίησης από τον πατέρα του, τα οποία ξεκίνησαν με την κακοποίηση της κόρης του άνδρα, που σήμερα είναι 33 ετών.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο άνδρας νάρκωνε τη γυναίκα με αντιψυχωσικά φάρμακα και τη βίαζε, αναγκάζοντάς την να γεννήσει τρία παιδιά, μεταξύ των οποίων και τον 11χρονο γιο του.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, ο ανήλικος εξαναγκαζόταν να παρακολουθεί πορνογραφικό υλικό μαζί με τον πατέρα του και στη συνέχεια να έχει σεξουαλικές επαφές με τη μητέρα του.

Ο άνδρας κατηγορήθηκε για αιμομικτικό βιασμό ανηλίκου, βιασμό με χορήγηση ουσίας στο θύμα χωρίς τη γνώση του, αιμομικτικό βιασμό ανηλίκου άνω των δεκαπέντε ετών, διαφθορά ανηλίκου, αιμομικτική σεξουαλική επίθεση σε ανήλικο και συστηματική βία κατά ανηλίκου.

Η κόρη του, που χαρακτηρίστηκε από τους εισαγγελείς ως θύμα της κακοποίησης, κατηγορήθηκε επίσης για συστηματική βία και διαφθορά ανηλίκου κάτω των 15 ετών, ωστόσο δεν τέθηκε υπό κράτηση. Ο 58χρονος έχει ήδη συλληφθεί.

Το αγόρι και οι δίδυμες αδερφές ηλικίας οκτώ ετών, έχουν μεταφερθεί σε ανάδοχη οικογένεια και τους έχει επιτραπεί να παραμείνουν εκτός σχολείου για κάποιο χρονικό διάστημα.