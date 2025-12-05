Η αστρολόγος της εκπομπής «Buongiorno», Βίκυ Παγιατάκη, κάνει τις προβλέψεις της ημέρας και δίνει χρήσιμες συμβουλές για όλα τα ζώδια.
Δείτε αναλυτικά τις προβλέψεις για κάθε ζώδιο από την Βίκυ Παγιατάκη.
Η αστρολόγος της εκπομπής «Buongiorno», Βίκυ Παγιατάκη, κάνει τις προβλέψεις της ημέρας και δίνει χρήσιμες συμβουλές για όλα τα ζώδια.
Δείτε αναλυτικά τις προβλέψεις για κάθε ζώδιο από την Βίκυ Παγιατάκη.
|Βαρύς ο λογαριασμός του 2026: Ποιοι φόροι απογειώνονται και πόσα θα πληρώνουμε κάθε μήνα
|Τέλη κυκλοφορίας: Ποιοι τα γλιτώνουν και ποιοι δικαιούνται πληρωμή με τον μήνα
|Παροχή ύψους 880 το μήνα για 9 μήνες σε μητέρες – Πώς να την πάρετε γρήγορα!
|ΔΥΠΑ: Αιτήσεις για το ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 150 πρώην εργαζομένων στα Ναυπηγεία Ελευσίνας
|Εφορία: Φύλλο και φτερό εκατοντάδες υποθέσεις μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών και χρηματικών δωρεών
|Τεχνολογικός κολοσσός προχωρά σε 6.000 απολύσεις καθώς στρέφεται δυναμικά στην Τεχνητή Νοημοσύνη
ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου) Η δημοτικότητά σας είναι δίκοπο μαχαίρι και γι’ αυτό πρέπει να είστε προσεκτικοί όπως ο 10ος οίκος σας ενεργοποιείται από την αντιδραστική Σελήνη. Υπάρχουν εκείνοι που χαμογελούν και προσπαθούν να σας δείξουν ένα φιλικό πρόσωπο, αλλά κρυφά σας ζηλεύουν. Προφυλαχθείτε από ψεύτικους φίλους και κόλακες. ΤΑΥΡΟΣ (20 Απριλίου – […]
Η αστρολόγος της εκπομπής «Buongiorno», Βίκυ Παγιατάκη, κάνει τις προβλέψεις της ημέρας και δίνει χρήσιμες συμβουλές για όλα τα ζώδια. Δείτε αναλυτικά τις προβλέψεις για κάθε ζώδιο:
Η πρόβλεψη που θα επηρεάσει και τα 12 ζώδια σήμερα
Οι προβλέψεις της ημέρας για όλα τα ζώδια φέρνουν ευκαιρίες, ανατροπές και έντονα συναισθήματα. Δείτε τι σας επιφυλάσσουν τα άστρα για σήμερα. Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου): Ισχυρά συναισθήματα θα σας κατακλύσουν σήμερα. Το άγχος μπορεί να σας οδηγήσει σε εκρήξεις προς τους κοντινούς σας ανθρώπους, αποκαλύπτοντας σκέψεις που ίσως πληγώσουν τους άλλους. Ταύρος […]