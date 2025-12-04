Την εξαιρετική αποτελεσματικότητα των εμβολιασμών κατά του κορονοϊού επιβεβαιώνει μία μελέτη Γάλλων εμπειρογνωμόνων οι οποίοι ανέλυσαν τη θνησιμότητα, σε μια περίοδο τεσσάρων ετών, σχεδόν 29 εκατομμυρίων ανθρώπων, ηλικίας από 18 έως 59 ετών το 2021.

Ειδικότερα πρόκειται για μία μελέτη της ανεξάρτητης ομάδας εμπειρογνωμόνων Epi-Phare, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα, 4 Δεκεμβρίου, στο έγκριτο ιατρικό περιοδικό The Journal of the American Medical Association και της οποίας το βασικό συμπέρασμα είναι ότι τα εμβόλια κατά της Covid-19 απέτρεψαν ένα σημαντικό αριθμό θανάτων τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.

«Τα εμβολιασμένα άτομα πεθαίνουν λιγότερο συχνά από τα μη εμβολιασμένα άτομα, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα», αναφέρει στην εφημερίδα Libération ο καθηγητής Μαχμούντ Ζουρέκ, επιδημιολόγος και διευθυντής της Epi-Phare, ο οποίος σε σχετική ανακοίνωσή του αναφέρει: «Μπορούμε να συμπεράνουμε με πολύ υψηλό βαθμό βεβαιότητας ότι δεν υπάρχει αυξημένος κίνδυνος θνησιμότητας μεταξύ των εμβολιασμένων ατόμων. Παρατηρήσαμε μάλιστα ότι τα εμβολιασμένα άτομα πεθαίνουν λιγότερο συχνά από τα μη εμβολιασμένα άτομα, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, με τα τέσσερα χρόνια να θεωρούνται ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα παρατήρησης. Αυτή η μείωση του κινδύνου θνησιμότητας κυμαίνεται από 20 έως 25% και οφείλεται στην προστατευτική επίδραση του εμβολίου έναντι του ιού: τα εμβολιασμένα άτομα διατρέχουν 74% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από Covid σε σύγκριση με τα μη εμβολιασμένα άτομα. Ωστόσο, ακόμη και όταν εξαιρεθούν οι θάνατοι που επέρχονται κατά τη διάρκεια νοσηλείας για Covid, παρατηρείται μείωση της θνησιμότητας κατά 24%, σε όλες τις αιτίες».