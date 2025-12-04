Η φωτογραφία του φαντάρου που ενώ είναι στη σκοπιά παρακολουθεί το ματς της Ελλάδας Σύρου με τον Ολυμπιακό έκανε τον γύρο του Διαδικτύου χθες. Στη Σύρο το τοπικό στρατόπεδο είναι κολλημένο με το γήπεδο: ο στρατιώτης έκανε μια σκοπιά προνομιακή – υποθέτω ότι παρακάλεσε για την τοποθέτησή του. Ελπίζω του παιδιού να μην του βγει σε κακό: ακόμα και μια απλή στέρηση εξόδου είναι βαριά τιμωρία όταν υπηρετείς στη Σύρο. Σας το λέω εκ πείρας…

Βροχή

Το Κύπελλο Ελλάδος με τη συγκεκριμένη φόρμουλα διεξαγωγής μοιάζει να εξυπηρετεί απλά τις παρακλήσεις των προπονητών που χρειάζονται τα παιχνίδια του για να δίνουν χρόνο στους αναπληρωματικούς τους να αγωνίζονται και να μην γκρινιάζουν. Ο Ολυμπιακός ζήτησε να αγωνιστεί νωρίς στη Σύρο για να επιστρέψει η αποστολή του και νωρίς στην Αθήνα. Η Κηφισιά, πριν από το ματς με τον ΠΑΟ, δεν πήγε καν σε ξενοδοχείο. Ο Χιμένεθ και ο Λουτσέσκου είχαν αναγγείλει ότι στο Αρης – ΠΑΟΚ θα χρησιμοποιήσουν αναπληρωματικούς: ούτε καν ένα ματς ντέρμπι δεν μπορεί να γίνει λόγος για να αγωνιστούν βασικοί. Επειδή αναπληρωματικούς χρησιμοποιούν και οι μικρότεροι έβρεξε γκολ. Ο Βόλος έβαλε έξι στο Αιγάλεω, ο Ολυμπιακός πέντε στη Σύρο, ο Αστέρας Τρίπολης επίσης πέντε στην Ηλιούπολη, ο Λεβαδειακός τρία στο Μαρκό. Πολλοί ξεμούδιασαν και κάποιοι πήραν χρόνο συμμετοχής: ο Περέιρα π.χ. ξεκίνησε στη βασική ενδεκάδα της ΑΕΚ κόντρα στον ΟΦΗ για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του – σκόραρε κιόλας. Η ΑΕΚ δεν έβαλε πολλά γκολ: περιορίστηκε να κερδίσει τον ΟΦΗ με 2-0. Το δεύτερο γκολ το πέτυχε ένας άλλος παίκτης της που ήθελε να δείξει ικανότητες: ο Ζοάο Μάριο. Αγωνίζεται αρκετά, αλλά σκοράρει λίγο. Χθες κόντρα στην πειραματική άμυνα του ΟΦΗ εκμεταλλεύτηκε κι αυτός την ευκαιρία του. Kι ο ΠΑΟ κέρδισε την Κηφισιά με 1-0. Που έπαιξε κι αυτή με αναπληρωματικούς.

Κίνδυνος

Δεν ξέρω τι συμπεράσματα βγάζουν οι προπονητές από αυτά τα ματς. Μερικές ενδεκάδες μεγάλων ομάδων ήταν τόσο πειραματικές που είναι κομμάτι δύσκολο να τις ξαναδούμε έστω κι αν τα πειράματα θα συνεχιστούν και στα επόμενα ματς του Κυπέλλου, καθώς κίνδυνος αποκλεισμού από τη συνέχεια δεν υπάρχει για κανένα. Ο Ολυμπιακός στη Σύρο αγωνίστηκε με τέσσερις παίκτες 21 ετών (τον τερματοφύλακα Μπότη, τους δυο στόπερ δηλαδή τον Καλογερόπουλο και τον Μάτσα και τον κόφτη Σιπιόνι) ενώ ένας πέμπτος, ο Νασιμέντο μόλις έκλεισε τα 23. Κάπως έτσι εξηγείται ότι δέχτηκε δυο γκολ. Ωστόσο το εντυπωσιακό στο ματς ήταν η διάθεση του Γιαζίτζι. Ο Τούρκος σε κάθε ευκαιρία που ο κόουτς Μεντιλίμπαρ του δίνει κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Οχι τώρα: ήδη από το καλοκαίρι.

Γιαζίτζι

Ο Γιαζίτζι πέρυσι όταν και αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό αγωνίστηκε μόλις μισή ώρα σε όλη τη σεζόν. Σε ένα καταραμένο ματς κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης έπαθε ρήξη χιαστών. Εμεινε και δούλεψε πολύ. Είναι ένας Ευρωπαίος Τούρκος και πολύ άνετος τύπος: οι φίλοι του στον Ολυμπιακό είναι έλληνες παίκτες και στην Αθήνα έχει προσαρμοστεί. «Οταν έφτασα στην Αθήνα, ένιωθα ήδη σαν στο σπίτι μου. Και οι άνθρωποι μου φέρονται όπως ήλπιζα, παρόλο που δεν έπαιξα ούτε ένα παιχνίδι την πρώτη χρονιά. Ακόμα και μετά τον τραυματισμό, όταν πήγαινα σε ένα εστιατόριο, οι άνθρωποι έλεγαν: «Σε αγαπάμε. Πιστεύουμε σε σένα. Θα επιστρέψεις. Θα γίνεις μέρος της ιστορίας μας». Οταν βρίσκεσαι στον Ολυμπιακό ακόμα κι αν δεν έχεις κάνει τίποτα, νιώθεις πάντα τυχερός επειδή σου φέρονται σαν βασιλιά» είχε πει καλοκαιριάτικα σε μια συνέντευξή του σε γαλλική ιστοσελίδα. Στη Γαλλία τον θεωρούν σπουδαίο παίκτη και γιατί κέρδισε ένα ιστορικό πρωτάθλημα με τη Λιλ κόντρα στην ανίκητη Παρί Σεν Ζερμέν. Το βιογραφικό του είναι γεμάτο από πολλά και σπουδαία. Είναι ο παίκτης που η Τραμπζονσπόρ πούλησε πιο ακριβά στην ιστορία της: το 2019 πήρε για αυτόν από τη Λιλ 17 εκατ. ευρώ. Προφανώς ο τραυματισμός τον πήγε πίσω. Αλλά δεν ξέχασε την μπάλα. Μπήκε φέτος στο ματς με τον Αστέρα και γλίτωσε τον Ολυμπιακό από στραβοπάτημα. Κι έκτοτε, όταν και εφόσον του δίνεται η ευκαιρία να αγωνιστεί, το κάνει με την καρδιά του. Δεν είναι ο τύπος που πρεσάρει παντού, όταν χρησιμοποιείται στο πλάι σπανίως γυρνά για να βοηθήσει στην άμυνα. Ο Μεντιλίμπαρ δεν θα τον αγαπήσει ποτέ όσο τον Ποντένσε, τον Ζέλσον, τον Γιάρεμτσουκ, τον Ελ Κααμπί. Αλλά ο τύπος ξέρει μπάλα. Και θα είναι λάθος ο Ολυμπιακός να τον αφήσει να φύγει τον Ιανουάριο. Ως αναπληρωματικός μοιάζει πολύτιμος. Φυσικά δεν έχει την τρέλα του Ελ Κααμπί με το γκολ: κανείς δεν την έχει. Ο Μαροκινός μπήκε στη Σύρο για να τρέξει για ένα τεταρτάκι σαν να κάνει προπόνηση. Κυνηγούσε το γκολ με το που πάτησε το χορτάρι. Και το έβαλε…

Οι μόνοι

Οι πιο πολλοί προπονητές ήθελαν σε αυτά τα ματς Κυπέλλου να προστατεύσουν τους αναπληρωματικούς από επιπλέον κούραση: αυτό το διάστημα έχουμε συνήθως τους πιο πολλούς μυϊκούς τραυματισμούς καθώς οι βασικοί αθροίζουν πολλά παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός έχει εκτός δράσης τον Ρέτσο, η ΑΕΚ τον Μάνταλο, τον Ζίνι και τον Πιερό, ο ΠΑΟ έχει χάσει πρόσφατα τον Κυριακόπουλο – ο Πελίστρι και ο Ντέσερς λείπουν καιρό –, στον ΠΑΟΚ περιμένουν την επιστροφή του Κωνσταντέλια που κι αυτός ταλαιπωρήθηκε, όπως και ο Μαντί Καμαρά. Δεν είναι ελληνικό φαινόμενο: παντού οι παίκτες πληρώνουν την επιβάρυνσή τους. Η Λίβερπουλ έχει στα πιτς τον Βιρτζ και τον Μπράντλεϊ, η Ρεάλ τον Κουρτουά, τον Μεντί και τον Καρμπαχάλ, η Μπάγερν Μονάχου τον Μουσιάλα και τον Ντέιβις, η Παρί τον Χακίμι και τον Ντουέ: επίτηδες διάλεξα αυτές τις ομάδες για να φανεί πως σε όλες τις χώρες υπάρχουν διάσημοι παίκτες με προβλήματα. Η κόπωση δεν εξαιρεί ούτε όσους έχουν μεγάλα βιογραφικά και από τις θλάσεις δεν εξαιρούνται όσοι ακριβοπληρώνονται. Θα ήταν λύση τα μεγαλύτερα ρόστερ; Δεν το πιστεύω. Γιατί όσους παίκτες και αν έχει μια ομάδα ο κόσμος πληρώνει για να δει πρωταγωνιστές. Εκτός αν μιλάμε για το Κύπελλο Ελλάδος όπου απλά ο κόσμος δεν πάει: στα γήπεδα οι θεατές ήταν λίγοι – μόνο στη Σύρο υπήρχε παλμός καθώς στο νησί υπάρχουν και αρκετοί οπαδοί του Ολυμπιακού. Αυτοί πρέπει να ήταν χθες οι μόνοι που ενθουσιάστηκαν με τα ματς του Κυπέλλου Ελλάδος…