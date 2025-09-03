Το Κύπελλο Ελλάδος άλλαξε ριζικά και προσαρμόστηκε στα δεδομένα των μεγάλων ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Πλέον υπάρχει League Phase στον θεσμό και οι ομάδες έχουν χωριστεί σε πέντε γκρουπ δυναμικότητας.

Κάθε σύλλογος θα βρεθεί αντιμέτωπος με μία ομάδα από τα υπόλοιπα γκρουπ δυναμικότητας, σε δύο εντός και δύο εκτός έδρας αναμετρήσεις . Ύστερα από την ηλεκτρονική κλήρωση που έλαβε χώρα το μεσημέρι της Τετάρτης έγιναν γνωστές οι διασταυρώσεις των 20 ομάδων του Κυπέλλου Ελλάδος.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της κλήρωσης του Κυπέλλου Ελλάδος:

Ολυμπιακός: Αστέρας AKTOR, Βόλος, Ελλάς Σύρου, Ηρακλής

Παναθηναϊκός: Athens Kallithea, Ατρόμητος, Κηφισιά, Καβάλα

ΠΑΟΚ: Λεβαδειακός, ΑΕΛ, Άρης, Μαρκό

ΑΕΚ: Αιγάλεω, Παναιτωλικός, Ηλιούπολη, ΟΦΗ

Άρης: Παναιτωλικός, Μαρκό, Αιγάλεω, ΠΑΟΚ

Αστέρας AKTOR: Κηφισιά, Ολυμπιακός, Λεβαδειακός, Ηλιούπολη

Ατρόμητος: Ελλάς Σύρου, Βόλος, Παναθηναϊκός, ΑΕΛ,

ΟΦΗ: Καβάλα, Athens Kallithea, Ηρακλής, ΑΕΚ

Λεβαδειακός: ΠΑΟΚ, ΑΕΛ, Αστέρας AKTOR, Μαρκό

Παναιτωλικός: Άρης, ΑΕΚ, Ελλάς Σύρου, Ηρακλής

Βόλος: Ηλιούπολη, Ατρόμητος, Ολυμπιακός, Αιγάλεω

Athens Kallithea: Παναθηναϊκός, ΟΦΗ, Κηφισιά, Καβάλα

Κηφισιά: Αστέρας AKTOR, Καβάλα, Athens Kallithea, Παναθηναϊκός

ΑΕΛ: Μαρκό, Λεβαδειακός, ΠΑΟΚ, Ατρόμητος

Ηρακλής: Ηλιούπολη, ΟΦΗ, Παναιτωλικός, Ολυμπιακός

Αιγάλεω: ΑΕΚ, Ελλάς Σύρου, Άρης, Βόλος

Ηλιούπολη: Βόλος, Ηρακλής, ΑΕΚ, Αστέρας AKTOR

Καβάλα: ΟΦΗ, Κηφισιά, Athens Kallithea, Παναθηναϊκός

Ελλάς Σύρου: Ατρόμητος, Αιγάλεω, Παναιτωλικός, Ολυμπιακός

Μαρκό: Λάρισα, Άρης, Λεβαδειακός, ΠΑΟΚ