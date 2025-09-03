Η πρώτη φάση του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson ολοκληρώθηκε, μετά και το πέρας των 11 μονών αγώνων που διεξήχθησαν το τριήμερο 18 – 20 Αυγούστου. Η ιστορική πρώτη League Phase της διοργάνωσης θα απαρτίζεται από έναν ενιαίο όμιλο με 20 ομάδες, ενώ η κλήρωση της φάσης αυτής θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Τετάρτης (03/09) στις 12:00.

Τα πέντε γκρουπ δυναμικότητας

Οι 20 ομάδες που θα βρεθούν στη League Phase του Κυπέλλου, θα χωριστούν σε πέντε γκρουπ δυναμικότητας, με τέσσερις ομάδες το καθένα. Οι σύλλογοι που θα τερματίσουν στις θέσεις 1 -4, θα προκρίνονται απευθείας στα προημιτελικά, ενώ στα play-offs θα συμμετέχουν οι ομάδες που τερμάτισαν στις θέσεις 5 – 12.

Συνολικά κάθε ομάδα θα δώσει τέσσερις αγώνες, δύο εντός έδρας και δύο εκτός, με μία από τα υπόλοιπα γκρουπ δυναμικότητας. Αναλυτικά τα γκρουπ δυναμικότητας της πρώτης League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson:

1ο γκρουπ: Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ

2ο γκρουπ: Άρης, Αστέρας AKTOR, Ατρόμητος, ΟΦΗ

3ο γκρουπ: Λεβαδειακός, Παναιτωλικός, Βόλος, Athens Kallithea

4ο γκρουπ: Κηφισιά, ΑΕΛ, Ηρακλής, Αιγάλεω

5ο γκρουπ: Ηλιούπολη, Καβάλα, Ελλάς Σύρου, Μαρκό

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε πως η συμμετοχή ενός νεαρού Έλληνα παίκτη, ο οποίος έχει γεννηθεί από την 01 Ιανουαρίου του 2004 και μετά, είναι υποχρεωτική. Για πρώτη φορά στην ιστορία, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία εισάγει την ηλεκτρονική κλήρωση.

Ριζικές αλλαγές στα προημιτελικά

Εκεί που παρουσιάζονται μεγάλες αλλαγές είναι στα προημιτελικά. Με το νέο φορμάτ, όποια ομάδα βρεθεί στη φάση αυτή του θεσμού, θα έχει ελπίδα για πρόκριση. Οι μεγάλες αλλαγές είναι δύο, με πρώτη τη μετατροπή του προημιτελικού σε μονό παιχνίδι. Αυτό σημαίνει πως δεν θα υπάρχει δεύτερος αγώνας.

Η δεύτερη αλλαγή αφορά την παράταση, την οποία το νέο φορμάτ καταργεί. Πλέον οι ομάδες μετά το πέρας της κανονικής διάρκειας, θα λύνουν τις «διαφορές» τους στη διαδικασία των πέναλτι. Αυτή την αλλαγή, την είδαμε να λαμβάνει χώρα στον προκριματικό γύρο του Αυγούστου, ωστόσο θα τη συναντήσουμε ξανά και στα προημιτελικά.

Νέοι κανόνες και στα ρόστερ των ομάδων

Μέσα σε όλες τις αλλαγές του νέου φορμάτ του Κυπέλλου, η ΕΠΟ θέλει να βεβαιωθεί πως οι νεαροί Έλληνες ποδοσφαιριστές θα πάρουν τις ευκαιρίες τους. Έτσι, η συμμετοχή των παικτών αυτών γίνεται υποχρεωτική, ώστε να ενισχυθεί η παραγωγική διαδικασία και να ενδυναμωθούν οι Εθνικές Ομάδες. Έχουν δοθεί έξι όροι για τη συμμετοχή των νεαρών ποδοσφαιριστών.

1. Υποχρεωτική συμμετοχή σε κάθε αγώνα, σε όλες τι φάσης της διοργάνωσης, ενός παίκτη που έχει γεννηθεί το 2004 ή αργότερα

2. Ο παίκτης πρέπει να έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Εθνική Ελλάδος

3. Η συμμετοχή του καθόλη τη διάρκεια της αναμέτρησης είναι υποχρεωτική

4. Υποχρεωτική και η συμμετοχή του στην παράταση

5. Σε περίπτωση αλλαγής πρέπει να αντικατασταθεί με ποδοσφαιριστή που πληροί τα ως άνω κριτήρια

6. Μόνο στην περίπτωση κόκκινης κάρτας αυτού του ποδοσφαιριστή δεν ισχύουν τα παραπάνω

Το καλεντάρι του Κυπέλλου και ο τελικός στο ΟΑΚΑ

Όπως είχε γίνει γνωστό, ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, θα λάβει χώρα στο ΟΑΚΑ στις 16 ή 23 Μαΐου. Από την άλλη, η League Phase της διοργάνωσης θα διεξαχθεί από τον Σεπτέμβριο έως και τον Δεκέμβριο, ενώ τα play-offs και οι νοκ – άουτ φάσεις από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο του 2026.