Αναβολή για τις 15 Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Δευτέρα, έλαβε η εκδίκαση της υπόθεσης στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, που αφορά τους δύο αγρότες οι οποίοι συνελήφθησαν την περασμένη Κυριακή κατά τη διάρκεια των επεισοδίων στις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Η αναβολή δόθηκε λόγω της απουσίας των συνηγόρων υπεράσπισης, της κ. Ευαγγελίας Λιακούλη και του κ. Βασίλη Κόκκαλη. Οι δύο δικηγόροι συμμετέχουν στην κοινοβουλευτική Επιτροπή της εξεταστικής στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

“Στα μπλόκα θα είμαστε, πήραμε αναβολή και θα έρθουμε ξανά στις 15/12 ακόμα πιο μαζικά, με τρακτέρ για να αθωωθούν οι συνάδελφοί μας”, δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΟΑΣΝΛ, Ρίζος Μαρούδας.