Παραλίγο τραγωδία σημειώθηκε στη Δυτική Βιρτζίνια, όταν ένας οδηγός νταλίκας έχασε τον έλεγχο του οχήματός του σε παγωμένο δρόμο, με αποτέλεσμα το φορτηγό να κρεμαστεί για ώρες από γέφυρα σε ύψος περίπου 30 μέτρων πάνω από το έδαφος.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες με τη βοήθεια γερανού κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον οδηγό και να τον μεταφέρουν με ασφάλεια. Σύμφωνα με τις αρχές, ο άνδρας δεν υπέστη τραυματισμούς.

Η Δυτική Βιρτζίνια βρίσκεται αντιμέτωπη με τις πρώτες έντονες χειμερινές καταιγίδες, που έχουν προκαλέσει ισχυρές βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις, δυσχεραίνοντας τις μετακινήσεις στο οδικό δίκτυο της περιοχής.

