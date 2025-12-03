Παραλίγο τραγωδία σημειώθηκε στη Δυτική Βιρτζίνια, όταν ένας οδηγός νταλίκας έχασε τον έλεγχο του οχήματός του σε παγωμένο δρόμο, με αποτέλεσμα το φορτηγό να κρεμαστεί για ώρες από γέφυρα σε ύψος περίπου 30 μέτρων πάνω από το έδαφος.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες με τη βοήθεια γερανού κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον οδηγό και να τον μεταφέρουν με ασφάλεια. Σύμφωνα με τις αρχές, ο άνδρας δεν υπέστη τραυματισμούς.

Η Δυτική Βιρτζίνια βρίσκεται αντιμέτωπη με τις πρώτες έντονες χειμερινές καταιγίδες, που έχουν προκαλέσει ισχυρές βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις, δυσχεραίνοντας τις μετακινήσεις στο οδικό δίκτυο της περιοχής.

DRAMATIC RESCUE: First responders in West Virginia pulled a truck driver to safety after the 18-wheeler skidded off a snow-covered highway, leaving the cab dangling off a bridge nearly 100 feet above the ground. pic.twitter.com/LMZoPgQTNG — Fox News (@FoxNews) December 3, 2025