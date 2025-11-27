Σε μια κρίσιμη και εξαιρετικά ασυνήθιστη επιχείρηση διάσωσης, η Κίνα εκτόξευσε με επιτυχία το άδειο διαστημόπλοιο Shenzhou 22 τα ξημερώματα της 25ης Νοεμβρίου (ώρα Πεκίνου), προκειμένου να προσφέρει ένα ασφαλές «σωσίβιο» στους τρεις αστροναύτες που έχουν εγκλωβιστεί στον διαστημικό σταθμό Τιανγκόνγκ.

Η εκτόξευση πραγματοποιήθηκε από το Διαστημικό Κέντρο Τζιουτσουάν στην έρημο Γκόμπι, με έναν πύραυλο Long March 2F/G, και εντάσσεται σε ένα σχέδιο άμεσης αντίδρασης μετά το απρόσμενο περιστατικό που άφησε το πλήρωμα χωρίς λειτουργικό σκάφος επιστροφής.

Οι αστροναύτες της αποστολής Shenzhou 21, Ζανγκ Λου, Ζανγκ Χονγκζάνγκ και Γου Φέι, ζουν και εργάζονται στον Τιανγκόνγκ από τις 31 Οκτωβρίου. Ωστόσο, το διαστημόπλοιο που τους μετέφερε στην τροχιά χρησιμοποιήθηκε εσπευσμένα για να επιστρέψουν στη Γη οι προκάτοχοί τους, της αποστολής Shenzhou 20, όταν το δικό τους σκάφος υπέστη πρόσκρουση από διαστημικά συντρίμμια λίγο πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση.

Μετά την ασφαλή επιστροφή του πληρώματος της Shenzhou 20 στις 14 Νοεμβρίου, οι τρεις σημερινοί ένοικοι του Τιανγκόνγκ έμειναν χωρίς κανέναν τρόπο διαφυγής – κάτι που αποτελεί σοβαρό ρίσκο, όχι μόνο για μια πιθανή κατάσταση ανάγκης αλλά και για την ολοκλήρωση της αποστολής τους.

Η Κίνα επέλεξε λοιπόν να εκτοξεύσει το Shenzhou 22 χωρίς πλήρωμα, ώστε να ελλιμενιστεί στον σταθμό και να εξασφαλίσει εκ νέου τη δυνατότητα ασφαλούς επιστροφής. Το σκάφος προσδέθηκε επιτυχώς το πρωί της 25ης Νοεμβρίου, επιβεβαιώνοντας την ομαλή εξέλιξη της επιχείρησης.

Το κατεστραμμένο Shenzhou 20 παραμένει ακόμη προσδεδεμένο στον Τιανγκόνγκ, ωστόσο θα πρέπει είτε να επισκευαστεί είτε να απορριφθεί στο διάστημα για να ελευθερωθεί το σημείο πρόσδεσης ενόψει της επόμενης προγραμματισμένης αποστολής, Shenzhou 23, η οποία αναμένεται να εκτοξευτεί τον Απρίλιο.

Με την άφιξη του Shenzhou 22, οι τρεις αστροναύτες μπορούν πλέον να συνεχίσουν κανονικά τη θητεία τους στον διαστημικό σταθμό έως ότου ολοκληρωθεί ο κύκλος της αποστολής τους και φτάσει η επόμενη ομάδα που θα τους αντικαταστήσει.