Σε ένα νησί στο Σέτλαντ της Σκωτίας, σκύλάκι ράτσας κόλεϊ, ο «Whisp», έπεσε την Πέμπτη (13/11) από γκρεμό ύψους 30 μέτρων, με αποτέλεσμα να βρεθεί μόνος και εγκλωβισμένος σε βραχώδες σημείο.

Η Ακτοφυλακή του Ηνωμένου Βασιλείου ειδοποιήθηκε άμεσα και περίπου στις 11:00 ξεκίνησε οργανωμένη επιχείρηση διάσωσης.

Με ειδικό εξοπλισμό και σχοινιά, τα μέλη του συνεργείου κατάφεραν να ανυψώσουν τον δύο ετών σκύλο σε ασφαλές σημείο, παρότι η πλαγιά ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνη και η πρόσβαση από τη θάλασσα αδύνατη.

Ύστερα από σχεδόν τρεις ώρες συνεχούς προσπάθειας, γύρω στις 14:00, ο Whisp ανασύρθηκε με επιτυχία στην κορυφή του βράχου.

Η ακτοφυλακή επιβεβαίωσε πως ο σκύλος ήταν «ασφαλής» και «χωρίς τραύματα», δημοσιεύοντας φωτογραφίες στο Facebook και γράφοντας:

«Ο Whisp επέστρεψε σώος και αβλαβής στον ιδιοκτήτη του, χωρίς να έχει υποστεί καμία ζημιά, και από τις φωτογραφίες μας φαίνεται πολύ χαρούμενος που επέστρεψε στον ιδιοκτήτη του.

Ευτυχώς, ένα ευτυχισμένο τέλος για τον Whisp».