Ο Ρουστέμ Ουμέροφ, υψηλόβαθμος διαπραγματευτής της Ουκρανίας, θα πραγματοποιήσει σήμερα συνομιλίες στις Βρυξέλλες με συμβούλους εθνικής ασφαλείας Ευρωπαίων ηγετών και στη συνέχεια θα επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με δήλωση του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Ουκρανοί εκπρόσωποι θα ενημερώσουν τους συναδέλφους τους στην Ευρώπη για το τι είναι γνωστό μετά τις επαφές που είχε χθες η αμερικανική πλευρά στη Μόσχα και θα συζητήσουν επίσης το ευρωπαϊκό τμήμα της απαραίτητης αρχιτεκτονικής ασφαλείας», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος μέσω της εφαρμογής Telegram.

Πηγή με γνώση των εξελίξεων δήλωσε νωρίτερα στο πρακτορείο Reuters ότι ο Ουμέροφ αναμένεται να έχει επαφές με Ευρωπαίους αξιωματούχους στις Βρυξέλλες και ενδέχεται στη συνέχεια να μεταβεί στις ΗΠΑ για περαιτέρω συναντήσεις.

Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι ο Ζελένσκι επιστρέφει στο Κίεβο έπειτα από περιοδεία στην Ευρώπη, κατά την οποία επισκέφθηκε το Παρίσι και το Δουβλίνο.

