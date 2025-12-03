Η Εσθονία είναι έτοιμη να αποστείλει στρατεύματα στην Ουκρανία, εφόσον οι εγγυήσεις ασφαλείας για τη χώρα περιλάβουν τη δημιουργία ειρηνευτικής δύναμης, δήλωσε στις Βρυξέλλες ο υπουργός Εξωτερικών Μάργκους Τσάκνα, πριν από τη σύνοδο του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ.

Από την πλευρά της, η υπουργός Εξωτερικών της Λετονίας Μπάιμπα Μπράζε τόνισε ότι δεν θα πρέπει να επιδιώκονται μέσω ειρηνευτικών συνομιλιών αποτελέσματα που δεν μπορούν να επιτευχθούν στο πεδίο της μάχης. Όπως σημείωσε, η στήριξη προς την Ουκρανία πρέπει να παραμείνει σταθερή και αποφασιστική.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας Έσπεν Μπαρθ Έιντε ανακοίνωσε τη δέσμευση της χώρας του για παροχή 500 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να αγοραστούν όπλα για την Ουκρανία μέσω της νατοϊκής πρωτοβουλίας που αφορά τον εξοπλισμό του Κιέβου με αμερικανικά οπλικά συστήματα.

Παράλληλα, η Γερμανία θα διαθέσει επιπλέον στρατιωτικό εξοπλισμό αξίας 200 εκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση της Ουκρανίας, στο πλαίσιο της ίδιας πρωτοβουλίας, όπως δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, πριν από τη μετάβασή του στις Βρυξέλλες για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ.

