Οι χώρες του ΝΑΤΟ δεσμεύθηκαν σήμερα για παροχή στρατιωτικής βοήθειας άνω του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ προς την Ουκρανία, καλώντας παράλληλα τη Μόσχα να τερματίσει τις απειλές της και να προσέλθει σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις με το Κίεβο.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Συμμαχίας συνεδρίασαν στις Βρυξέλλες, μία ημέρα μετά τις νέες συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών στη Μόσχα, στις οποίες δεν συμμετείχε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο.

Κατά τις διαπραγματεύσεις αυτές, που πραγματοποιήθηκαν ανάμεσα στον αμερικανό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ και τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, «κανένας συμβιβασμός» δεν κατέστη δυνατός στο ζήτημα των ουκρανικών εδαφών που τελούν υπό ρωσική κατοχή.

«Οι ειρηνευτικές συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη, αυτό είναι καλό, όμως οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι, για όσο διαρκούν, η Ουκρανία θα βρίσκεται στην ισχυρότερη δυνατή θέση για να συνεχίσει τη μάχη», δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Αμφιβολίες για τη βούληση της Μόσχας

Πολλοί υπουργοί επισήμαναν την απουσία πρόθεσης για ειρήνη εκ μέρους του Κρεμλίνου μετά τις επαφές στη ρωσική πρωτεύουσα.

«Ο πρόεδρος Πούτιν θα έπρεπε να σταματήσει τις κομπορρημοσύνες και τις αιματοχυσίες και να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία», τόνισε η υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ιβέτ Κούπερ.

Ο Πούτιν είχε δηλώσει την Τρίτη ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για πόλεμο με την Ευρώπη, «αν εκείνη αποφασίσει να τον αρχίσει». Η επικεφαλής της διπλωματίας της Λετονίας, Μπάιμπα Μπράζε, σχολίασε πως είναι προτιμότερο «να μην ακούμε την προπαγάνδα» του Κρεμλίνου.

Νέα πακέτα βοήθειας προς το Κίεβο

«Οι Ρώσοι δεν ενδιαφέρονται ούτε για κατάπαυση του πυρός ούτε για ειρηνευτική συμφωνία», υπογράμμισε ο λιθουανός υπουργός Εξωτερικών Κεστούτις Μπούντρις, καλώντας τους συμμάχους να ενισχύσουν την υποστήριξή τους προς την Ουκρανία.

Η Νορβηγία, η Πολωνία και η Γερμανία ανακοίνωσαν ότι θα προμηθεύσουν την Ουκρανία με αμερικανικά όπλα αξίας περίπου ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, στο πλαίσιο του προγράμματος PURL, που χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκές χώρες.

Ο Καναδάς δεσμεύθηκε για επιπλέον 200 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η Ολλανδία είχε ανακοινώσει ήδη τη Δευτέρα συνεισφορά 250 εκατομμυρίων ευρώ.

Τέλος, η Γαλλία, που δεν συμμετέχει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, δέχεται πιέσεις από εταίρους όπως η Γερμανία και η Ολλανδία να αυξήσει τη στρατιωτική της στήριξη προς το Κίεβο.