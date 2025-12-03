Αίσιο τέλος είχε το επεισόδιο στη Λεμεσό, όπου γυναίκα είχε κλειστεί στο σπίτι της στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη και απειλούσε να το ανατινάξει. Η κρίση αντιμετωπίστηκε με επιτυχία χάρη στην παρέμβαση ειδικών και ψυχραιμότερων προσώπων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαπραγματεύσεις απέδωσαν και η γυναίκα πείστηκε να εγκαταλείψει την πρόθεσή της να προκαλέσει ζημιά στην οικία ή να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή της. Η κατάσταση εξομαλύνθηκε χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Όπως είχε αναφερθεί σε προηγούμενα ρεπορτάζ, το περιστατικό σχετιζόταν με απόφαση έξωσης που είχε εκδοθεί εις βάρος της. Το πρωί, δικαστικοί επιδότες είχαν μεταβεί στο σημείο για να εφαρμόσουν το σχετικό δικαστικό διάταγμα, γεγονός που φαίνεται πως προκάλεσε την έντονη αντίδρασή της.

Η γυναίκα απείλησε να ανατινάξει το σπίτι, υποστηρίζοντας ότι εντός υπήρχαν φιάλες υγραερίου. Οι φιάλες εντοπίστηκαν και απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από τις αρχές.

Από την πρώτη στιγμή στο σημείο βρέθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, οι οποίες απέκλεισαν τον δρόμο. Παράλληλα, κλήθηκαν εξειδικευμένοι διαπραγματευτές που συνέβαλαν καθοριστικά στην εκτόνωση της έντασης και στην ασφαλή λήξη του επεισοδίου.

