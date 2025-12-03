Στην παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα στο θέατρο Παλλάς, το «παρών» δίνει σχεδόν όλη η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ και σχεδόν όλη η ΚΟ της Νέας Αριστεράς. Ωστόσο, υπάρχουν και αρκετές ηχηρές απουσίες.

Ποιοι δίνουν το «παρών»

Το «παρών» δίνουν: Κώστας Ζαχαριάδης, Χρήστος Γιαννούλης, Μαρίνα Κοντοτόλη, Νατάσα Γκαρά, Γιάννης Ραγκούσης, Βασίλης Κόκκαλης, Δώρα Αυγέρη, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Δημήτρης Μελίδης, Γιώργος Ψυχογιός, Συμεών Κεδίκογλου, Σπύρος Δανέλλης, Γρηγόρης Θεοδωράκης, Γιώργος Βασιλειάδης, Μίλτος Ζαμπάρας, Στέφανος Τζουμάκας, Γιάννης Μαντζουράνης, Ανδρέας Νεφελούδης, Κώστας Γαβρόγλου, Αθηνά Λινού, Στέλιος Παππάς, Χρήστος Σπίρτζης, Κατερίνα Νοτοπούλου, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, Γιάννης Σαρακιώτης, Μάριος Κάτσης, Διονύσης-Χαράλαμπος Καλαματιανός, Νίκος Μαρκάτος, Γιώργος Καραμέρος, Έφη Αχτσιόγλου, Θεανώ Φωτίου, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ, Νίκος Μπίστης, Νίκος Παππάς, Παναγιώτης Κουρουμπλής, Γιώργος Λιάνης, Πόπη Τσαπανίδου, Νάσος Ηλιόπουλος, Οζγκιούρ Φερχάτ, Γιώργος Σταθάκης, Γεώργιος Γαβρήλος, Λούκα Κατσέλη, Κώστας Ζουράρις, Μαρία Ρεπούση, Καλλιόπη Βέττα, Γιάννης Μουζάλας, Ρένα Δούρου, Στέργιος Καλπάκης, Ευάγγελος Αποστολάκης, Διονύσης Τεμπονέρας.

Οι απουσίες

Ο Παύλος Πολάκης — ένας από τους πιο επικριτικούς προς την αφήγηση του βιβλίου — δεν φάνηκε στο «Παλλάς». Αν και έχει δημόσια αντιπαράθεση με τον Τσίπρα και απαντά στις αναφορές του βιβλίου με κατηγορίες για «ψέματα και ανακρίβειες».

Ηχηρή απουσία θεωρείται αυτή του Ευκλείδη Τσακαλώτου.

Ο Στέφανος Κασσελάκης, επίσης «στόχος» στα γραπτά του Τσίπρα, δεν εμφανίζεται σε ρεπορτάζ ως παρών. Αντιθέτως, έχει ήδη απαντήσει δημόσια για τα όσα του καταλογούνται από το βιβλίο, χαρακτηρίζοντάς το «αυτοαναφορικό πόνημα-πλυντήριο».

Μάλιστα, και η Έλενα Ακρίτα, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ φέρεται να απουσιπαζει από την παρουσίαση τουτ βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα.

Επίσης, απουσιάζει και ο Δημήτρης Τζανακόπουλος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κανείς από το ΠΑΣΟΚ δεν φαίνεται να έχει πάει στην παρουσίαση της «Ιθάκης».