Η Geely κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στην ελληνική αγορά με την έναρξη λειτουργίας του πρώτου Geely Experience Store στη χώρα.

Το Geely Experience Store αποτελεί έναν σύγχρονο χώρο αλληλεπίδρασης, σχεδιασμένο για να προσφέρει στους επισκέπτες μια ολοκληρωμένη εμπειρία με τα οχήματα Geely, από την ανακάλυψη και τη δοκιμή των μοντέλων έως τις εξατομικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης.

Με έμφαση στην καινοτομία, την τεχνολογία και τη βιωσιμότητα, ο νέος χώρος αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία της Geely για «έξυπνη κινητικότητα για όλους». Οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν από κοντά τα νέα μοντέλα της εταιρείας, να ενημερωθούν για τις πρωτοποριακές λύσεις ηλεκτροκίνησης και να απολαύσουν μια εμπειρία υψηλής αισθητικής και φιλοξενίας. Πρωταγωνιστής του νέου Geely Experience Store είναι το Geely EX5, το ολοκαίνουργιο ηλεκτρικό SUV που συνδυάζει μοντέρνο σχεδιασμό, κορυφαία τεχνολογία και υψηλή αποδοτικότητα.

Ο νέος εκθεσιακός χώρος βρίσκεται στη Λεωφόρο Κηφισίας 87, στον κόμβο Αμαρουσίου και σηματοδοτεί το ξεκίνημα μιας νέας εποχής για την εμπειρία των οδηγών με τη μάρκα Geely.