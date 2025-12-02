Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (26/11) στο Burton Joyce του Νότιγχαμσαϊρ, όπου ένας 14χρονος έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από τρένο τη στιγμή που διέσχιζε πεζός σιδηροδρομική διάβαση. Το σημείο όπως μεταδίδει η Daily Mail δεν διαθέτει προειδοποιητικά φώτα ή ηχητικά σήματα, αφήνοντας στους πεζούς την ευθύνη να κρίνουν μόνοι τους πότε είναι ασφαλές να περάσουν.

Ο άτυχος έφηβος, ο Τζόσουα Τράβις, πρώην τερματοφύλακας της ακαδημίας της Νότιγχαμ Φόρεστ και της Aspire Football Coaching, φαίνεται πως δεν παραβίασε κάποιον κανόνα κατά τη διέλευση. Σύμφωνα με τη British Transport Police, ο θάνατός του δεν θεωρείται ύποπτος, ενώ η έρευνα του Τμήματος Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (RAIB) βρίσκεται σε εξέλιξη.

Revealed: The notorious rail crossing where promising footballer, 14, was killed by a high-speed train https://t.co/D8FPXPYL1o — Daily Mail (@DailyMail) December 1, 2025

Αξίζει να σημειωθεί πως μόλις μία ημέρα πριν από το δυστύχημα, οι αρμόδιοι των σιδηροδρόμων είχαν καταθέσει αίτημα για το κλείσιμο της συγκεκριμένης διάβασης «για λόγους δημόσιας ασφάλειας, λόγω κακής χρήσης της διάβασης και αρκετών παρ’ ολίγον ατυχημάτων με τρένα», όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Network Rail. Την Παρασκευή (27/11) η εταιρεία επιβεβαίωσε πως το προσωρινό κλείσιμο εγκρίθηκε για 21 ημέρες, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

Η πεζογέφυρα τέμνει τη γραμμή Nottingham–Lincoln, από την οποία διέρχονται καθημερινά περίπου 70 τρένα υψηλής ταχύτητας, γεγονός που είχε προκαλέσει επανειλημμένα ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Τι υποστηρίζουν οι κάτοικοι

Ο 56χρονος Mike Walker δήλωσε: «Είναι φρικτό και, για να είμαι ειλικρινής, είναι έκπληξη που δεν έχει σκοτωθεί ή τραυματιστεί σοβαρά κανείς μέχρι τώρα, τουλάχιστον σε αυτό που φαίνεται να είναι ατύχημα ανέφερε ότι έχουν σημειωθεί μερικές αυτοκτονίες τα τελευταία χρόνια.

Ήταν μόνο θέμα χρόνου να συμβεί κάτι τέτοιο. Τα τρένα είναι τύπου Sprinter και τρέχουν με αρκετά μεγάλη ταχύτητα, επειδή η γραμμή είναι πολύ ευθεία, και αν δεν είσαι απόλυτα προσεκτικός ή ασχολείσαι με άλλα πράγματα, μπορούν να σε χτυπήσουν σε δευτερόλεπτα».

Ένας άλλος κάτοικος συμπλήρωσε: «Η διάβαση έχει ειδήσεις, ευτυχώς μόνο για αυτό που αποκαλούν “παρά λίγο ατυχήματα”, αλλά νομίζω ότι κάτι τέτοιο ήταν αναπόφευκτο.

Ελπίζω ότι τώρα οι αρχές θα κάνουν κάτι για αυτό. Χρειάζεται αυτόματες πύλες κλειδώματος ή φώτα που αναβοσβήνουν, ή και τα δύο.

Η επόμενη διάβαση στο χωριό έχει κόκκινα και πράσινα φώτα και σειρήνα, αν και δεν έχει πύλες κλειδώματος. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα κόστιζε πολύ να εγκατασταθούν αυτά τα πράγματα και σε αυτή τη διάβαση».

Μια 74χρονη κάτοικος περιέγραψε τι άκουσε ότι συνέβη: «Προφανώς ήταν δύο αγόρια και δύο κορίτσια που διέσχιζαν τη διασταύρωση εκείνη τη στιγμή.

Δεν χτυπήθηκε με πολύ δύναμη, αλλά μάλλον χτυπήθηκε και πετάχτηκε σε ένα χαντάκι, αλλά προφανώς ήταν αρκετό για να τον τραυματίσει θανάσιμα.

Πρέπει να ήταν τρομερό για τους φίλους του να το δουν. Δεν ξέρω πώς μπορείς να ξεπεράσεις κάτι τέτοιο. Και πρέπει να ήταν πολύ τραυματικό και για τον οδηγό.

Για να είμαι ειλικρινής, δεν καταλαβαίνω πώς δεν είδαν το τρένο να έρχεται, ειδικά επειδή ήταν νύχτα και τα φώτα του θα ήταν πολύ ορατά, καθώς είναι ένα μακρύ, ευθύγραμμο τμήμα της γραμμής».

Μετά το δυστύχημα, εκατοντάδες λουλούδια, μπαλόνια ποδοσφαίρου, γάντια τερματοφύλακα και φανέλες της Λίβερπουλ τοποθετήθηκαν στο σημείο, μαζί με μηνύματα αποχαιρετισμού. Ανάμεσά τους, ένα σημείωμα έγραφε: «Έφυγε, αλλά δεν ξεχάστηκε».

Η διάβαση έχει πλέον περιφραχθεί και διαθέτει δύο σειρές πυλών και πινακίδες με προειδοποιήσεις όπως: «Σταματήστε, κοιτάξτε και ακούστε. Προσοχή στα τρένα» και «Προσοχή τα τρένα που πλησιάζουν μπορεί να κρύβονται από άλλα τρένα. Κοιτάξτε και στις δύο κατευθύνσεις. Μην περάσετε μέχρι να είναι όλες οι γραμμές ελεύθερες».

Το μήνυμα της οικογένειας

Σε αφιέρωμα που δόθηκε στη δημοσιότητα μέσω της British Transport Police, η οικογένεια του Τζόσουα ανέφερε: «Ο Τζος ήταν ένα αγόρι με απίστευτη ενέργεια για τη ζωή, ένα μεταδοτικό και σκανδαλιάρικο χαμόγελο, ευγενικά λαμπερά μάτια και τόση αγάπη να δώσει. Αφήνει ένα κενό στις ζωές μας που είναι και θα είναι πάντα αδύνατο να γεμίσει, και θα μας λείψει για πάντα».

Θλίψη στον ποδοσφαιρικό κόσμο για τον χαμό του Τζόσουα

Η Aspire Football Coaching, από το Carlton του Νότιγχαμ, στην οποία ανήκε ο Τζόσουα έστειλε το δικό της μήνυμα μέσω του λογαριασμού της στο Facebook: «Με την ευλογία των γονιών του, όλοι στην Aspire FC είναι συντετριμμένοι από την είδηση του θανάτου του τερματοφύλακα της ομάδας U15, Josh Travis.

Ο Josh ήταν ένας φανταστικός τερματοφύλακας και ένα εξαιρετικό μέλος της ομάδας. Όλοι όσοι γνώρισαν τον Josh τον περιέγραφαν ως ένα ευχάριστο άτομο, ευγενικό και αστείο. Ο Josh είχε μεγάλη επίδραση στην ηλικιακή του ομάδα, τόσο ως ποδοσφαιριστής, αλλά κυρίως ως άνθρωπος, και θα λείψει πολύ στον σύλλογο.

Η Aspire αποφάσισε να αναβτου Σάλει όλους τους αγώνες αυτού αββατοκύριακου, για να αποτίσει φόρο τιμής στον Josh και την οικογένειά του σε αυτή την τραγική στιγμή. Εμείς, ως σύλλογος, εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους φίλους και την οικογένεια του Josh».

Η προπονητική οργάνωση ανέβαλε όλους τους αγώνες αυτού του Σαββατοκύριακου από σεβασμό.

Την Κυριακή, οι παίκτες και οι οπαδοί της Νότιγχαμ Φόρεστ τήρησαν ενός λεπτού σιγή στο Forest’s City Ground πριν από τον αγώνα της Premier League εναντίον της Brighton.

Before kick-off, we paid tribute to former academy goalkeeper Josh Travis. ❤️ Our thoughts remain with his family and friends during this incredibly difficult time. pic.twitter.com/mnmPWbEUPC — Nottingham Forest (@NFFC) November 30, 2025

Οι παίκτες και των δύο ομάδων φορούσαν μαύρα περιβραχιόνια προς τιμήν του.

Την Παρασκευή (28/11) η ομάδα αποχαιρέτησε τον πρώην παίκτη της με μία συγκινητική ανάρτηση στο Χ: «Όλοι στη Νότιγχαμ Φόρεστ είμαστε βαθιά συγκλονισμένοι από την τραγική είδηση του θανάτου του πρώην τερματοφύλακα της ακαδημίας μας, Josh Travis.

Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια και τους φίλους του Josh σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή».

Τέλος, ο Mark Budden, διευθυντής δρομολογίων της Network Rail για την περιοχή East Midlands, δήλωσε: «Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια και τους φίλους που έχουν πληγεί από αυτό το τραγικό συμβάν. Η ασφάλεια είναι η πρώτη μας προτεραιότητα και υποστηρίζουμε πλήρως τη RAIB στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ερευνών της».