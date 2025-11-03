Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά όταν τρένο εκτροχιάστηκε το πρωί της Παρασκευής στη βορειοδυτική Αγγλία, εξαιτίας κατολίσθησης του εδάφους, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη από τον διαχειριστή του σιδηροδρομικού δικτύου.

Η αστυνομία μεταφορών ανακοίνωσε ότι 85 επιβάτες απομακρύνθηκαν από το τρένο, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο από τη Γλασκώβη προς τον σταθμό Γιούστον του Λονδίνου. Το ατύχημα σημειώθηκε στις 6.10 το πρωί, κοντά στο χωριό Σαπ της κομητείας Κάμπρια, κοντά στα ορεινά της Περιοχής των Λιμνών, προκαλώντας σοβαρές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των τρένων.

Σύμφωνα με τις αρχές, το πρώτο βαγόνι βγήκε από τις ράγες, αλλά παρέμεινε όρθιο, αποτρέποντας σοβαρότερα αποτελέσματα.

Η εταιρεία Network Rail ανέφερε ότι το περιστατικό οφείλεται πιθανότατα σε κατολίσθηση, σε περιοχή που επλήγη από «ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες». Όπως σημειώνεται, οι σφοδρές βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών συνεχίζουν να επιβαρύνουν την κατάσταση του εδάφους.

Η υπηρεσία πρώτων βοηθειών επιβεβαίωσε ότι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά και κανείς δεν χρειάστηκε νοσηλεία.

Το ατύχημα συνέβη μόλις δύο ημέρες μετά την επίθεση με μαχαίρι σε άλλο τρένο στην ανατολική Αγγλία, όπου τραυματίστηκαν δέκα άτομα. Στον ύποπτο της επίθεσης ασκήθηκε σήμερα δίωξη για απόπειρες ανθρωποκτονίας.