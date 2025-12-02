Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε χαιρέτισε τις προσπάθειες των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι πρωτοβουλίες αυτές θα οδηγήσουν σε απτά αποτελέσματα.

«Όλοι αναγνωρίζουμε ότι η ασφάλειά μας είναι βαθιά συνδεδεμένη με αυτή της Ουκρανίας και όλοι μας εργαζόμαστε για να τερματίσουμε τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, και να φέρουμε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη. Χαιρετίζουμε τις συνεχιζόμενες προσπάθειες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για να γίνει αυτό πραγματικότητα και είμαι βέβαιος ότι αυτές οι συνεχείς προσπάθειες θα αποκαταστήσουν τελικά την ειρήνη στην Ευρώπη», δήλωσε ο Ρούτε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στις Βρυξέλλες.

Το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ συνεδριάζει αύριο στις Βρυξέλλες με κεντρικό θέμα την Ουκρανία. Θα ακολουθήσει το Συμβούλιο ΝΑΤΟ–Ουκρανίας, στο οποίο θα συμμετάσχουν ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σίμπιχα και η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ Κάγια Κάλας.

«Καθώς εργαζόμαστε για την ειρήνη, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τις ολοένα και πιο βίαιες επιθέσεις της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας. Η Ρωσία στοχοποιεί συστηματικά τις πολιτικές υποδομές, στερώντας από τους Ουκρανούς θέρμανση και φως στην αρχή του χειμώνα», ανέφερε ο Ρούτε. Πρόσθεσε ακόμη: «Η Ρωσία δεν είναι μόνη σε αυτόν τον πόλεμο, καθώς η Κίνα συνεχίζει να είναι ο αποφασιστικός παράγοντας που την υποστηρίζει, ενώ το Ιράν και η Βόρεια Κορέα παρέχουν επίσης υποστήριξη».

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ σημείωσε ότι τις επόμενες ημέρες αναμένονται νέες συνεισφορές από τους συμμάχους στο πρόγραμμα PURL (Λίστα Προτεραιοτήτων Απαιτήσεων της Ουκρανίας), τον μηχανισμό που χρηματοδοτεί την αγορά αμερικανικών όπλων για την Ουκρανία.

Όπως είπε, «τους τελευταίους μήνες, οι Ευρωπαίοι και οι Καναδοί Σύμμαχοι έχουν παράσχει δισεκατομμύρια δολάρια σε απαραίτητο αμερικανικό εξοπλισμό στην Ουκρανία μέσω του PURL. Αυτή η υποστήριξη αποτελεί σημαντικό μέρος των συνεχιζόμενων προσπαθειών μας να διασφαλίσουμε ότι η Ουκρανία έχει ό,τι χρειάζεται για να αμυνθεί σήμερα και να αποτρέψει μελλοντικές επιθέσεις».

