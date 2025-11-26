Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε μετρίασε τις προσδοκίες για το αμερικανικό σχέδιο που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, υπογραμμίζοντας ότι θα χρειαστούν περαιτέρω ουσιαστικές διαπραγματεύσεις.

Σε συνέντευξή του στον όμιλο γερμανικών μέσων ενημέρωσης RND και στην ισπανική εφημερίδα El País, ο κ. Ρούτε ανέφερε πως το πλαίσιο που έχουν επεξεργαστεί οι ΗΠΑ και η Ουκρανία περιλαμβάνει «υποσχόμενα στοιχεία», ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα που απαιτούν επιπλέον συζητήσεις.

Το Κίεβο ανακοίνωσε ότι αποδέχεται τα βασικά σημεία του σχεδίου που πρότεινε η κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δηλώσεις και των δύο πλευρών. Ο πρόεδρος Τραμπ υποστήριξε πως απομένουν ελάχιστα ζητήματα προς διευθέτηση και προανήγγειλε συνάντησή του με τον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι τις επόμενες ημέρες.

Την περασμένη εβδομάδα, η Ουάσιγκτον παρουσίασε ένα σχέδιο 28 σημείων, το οποίο προκάλεσε επικρίσεις στην Ευρώπη και στο Κίεβο, καθώς θεωρήθηκε ότι εξυπηρετεί κυρίως ρωσικές επιδιώξεις. Για την αναθεώρηση του κειμένου, διαπραγματευτές από τις ΗΠΑ, την Ουκρανία και ευρωπαϊκές χώρες συναντήθηκαν στη Γενεύη. Ο κ. Ρούτε χαρακτήρισε τις συνομιλίες «παραγωγικές», επισημαίνοντας όμως ότι αποτελούν μόλις το πρώτο στάδιο των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της Συμμαχίας διαβεβαίωσε ότι η Ρωσία υφίσταται σημαντικές απώλειες, κάνοντας λόγο για περίπου 20.000 στρατιωτικούς κάθε μήνα, ενώ τα εδαφικά της κέρδη παραμένουν περιορισμένα. Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έχουν υποστεί περίπου 1 εκατομμύριο απώλειες – νεκρούς και σοβαρά τραυματίες – από την εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Ολλανδίας σημείωσε ακόμη ότι ο ρωσικός στρατός έχει καταλάβει μόλις το 1% της ουκρανικής επικράτειας το τρέχον έτος, προελαύνοντας «μερικά μέτρα» την ημέρα.